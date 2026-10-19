Απροκάλυπτα! Με τον Οθωμανικό θυρεό και την τουρκική σημαία τζαμί στα Σήμαντρα της Ξάνθης! Καθόλου δεν ενοχλείται ο βουλευτής Ζεϊμπέκ!

Ένα ακόμη επεισόδιο στην απροκάλυπτη στρατηγική τουρκοποίησης και εργαλειοποίησης των θρησκευτικών εκδηλώσεων στη Θράκη εκτυλίχθηκε την Κ...









Η σύνθεση στα κεραμικά πλακίδια του τεμένους απεικονίζει τον κρατικό θυρεό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Osmanlı Devlet Arması). Το Τουρκικό Ιστορικό Ίδρυμα τοποθετεί την καθιέρωση της γνωστής μορφής του στο 1882–1883, επί Αβδούλ Χαμίτ Β΄. Η παράσταση συνδυάζει δυναστικούς, στρατιωτικούς και θρησκευτικούς συμβολισμούς: τον σουλτανικό τουγρά μέσα σε ακτίνες, τα λάβαρα, τα όπλα, τη ζυγαριά της δικαιοσύνης, τα βιβλία που παραπέμπουν στο θρησκευτικό και κρατικό δίκαιο και τα αυτοκρατορικά παράσημα. Μελέτη της τουρκικής υπηρεσίας Εθνικών Ανακτόρων (Millî Saraylar) συνδέει ρητά το έμβλημα με την εκπροσώπηση του οθωμανικού κράτους και της σουλτανικής εξουσίας

Ένα ακόμη επεισόδιο στην απροκάλυπτη στρατηγική τουρκοποίησης και εργαλειοποίησης των θρησκευτικών εκδηλώσεων στη Θράκη εκτυλίχθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στον οικισμό Σήμαντρα (Καρατζανλάρ) του Δήμου Αβδήρων στην Ξάνθη. Με αφορμή την καθιερωμένη θρησκευτική σύναξη (mahya), στήθηκε ένα καλοκουρδισμένο σκηνικό παρακρατικής επιβολής του τουρκικού προξενείου, όπου η θρησκευτική κατάνυξη υποτάχθηκε πλήρως στις εθνικιστικές επιδιώξεις της Άγκυρας.Κεντρικά πρόσωπα της εκδήλωσης ήταν ο εγκαθετος ψευδομουφτής Ξάνθης Μουσταφά Τράμπα, στελέχη της παράνομης «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης» και ο βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μειονοτικά δίκτυα αποτυπώνουν με τον πλέον ωμό τρόπο την πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην περιοχή: ο Έλληνας βουλευτής Χουσεΐν Ζεϊμπέκ απευθύνεται στους παρευρισκόμενους όρθιος δίπλα στο μιχράμπ, ακριβώς κάτω από μια εντοιχισμένη τουρκική σημαία με κεραμικά πλακίδια, ενώ στο αναλόγιο μπροστά του δεσπόζει επίσης η ημισέληνος και σε διπλανό τοίχο δεσπόζει ο θυρεός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.Η παρουσία του Έλληνα κοινοβουλευτικού σε έναν χώρο διακοσμημένο με εθνικά και ιστορικά σύμβολα γειτονικής χώρας, σε αγαστή σύμπνοια με τους εκπροσώπους του παραθρησκευτικού μηχανισμού, επιβεβαιώνει την πλήρη ταύτισή του με τις επιδιώξεις του βαθέος τουρκικού κράτους στην Ελληνική Θράκη.Την ίδια στιγμή, τα σχετικά ρεπορτάζ του μειονοτικού Τύπου συνοδεύονται από ιστορικές αναδρομές οθωμανικών απογραφών και ισχυρισμούς περί αμιγώς «τουρκικού» πληθυσμού, επιχειρώντας να ξαναγράψουν την ιστορία και να επιβάλουν τετελεσμένα ομογενοποίησης σε βάρος των Πομάκων και των Ρομά της Θράκης.Πηγή: Μειονοτικός Τύπος / Millet Gazetesi Προέλευση: Σήμαντρα Δήμου Αβδήρων, ΞάνθηRodopi Press: Η εικόνα ενός βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ρητορεύει μέσα σε λατρευτικό χώρο υπό το βλέμμα της τουρκικής ημισελήνου και του οθωμανικού θυρεού δεν αποτελεί απλώς πολιτικό ατόπημα, αλλά ευθεία προσβολή προς την ελληνική έννομη τάξη και τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας. Ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ έχει πάψει προ πολλού να λειτουργεί ως εκπρόσωπος των Ελλήνων πολιτών της Ξάνθης, επιλέγοντας τον ρόλο του πολιτικού βραχίονα του τουρκικού προξενείου και των παρακρατικών του δομών. Το ερώτημα δεν απευθύνεται πλέον στον ίδιο —οι προθέσεις και η δράση του είναι πασιφανείς— αλλά στην ηγεσία της ελληνικής Πολιτείας και στα αρμόδια όργανα της Βουλής, που συνεχίζουν να παρακολουθούν απαθείς τη μετατροπή της Θράκης σε προγεφύρωμα του νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού. Μέχρι πότε η θεσμική ανοχή θα εκλαμβάνεται ως αδυναμία;