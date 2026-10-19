Άγριο οπαδικό επεισόδιο στο Αιγάλεω: 40 άτομα επιτέθηκαν με γκλοπ και ρόπαλα σε τέσσερις νεαρούς, τους ρώτησαν τι ομάδα είναι

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα φέρονται να δέχθηκαν τέσσερις νεαροί στο Αιγάλεω, τα ξημερώματα, από ομάδα περίπου 40 αγνώστων που κρατούσαν γ...



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:20, στη συμβολή των οδών Σουλίου και Λήμνου, όταν οι δράστες προσέγγισαν δύο 18χρονους και δύο 21χρονους και αρχικά τους ρώτησαν ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζουν.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους επιτέθηκαν με γκλοπ και ρόπαλα, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.



Ειδικότερα, ένας από τους νεαρούς υπέστη εκδορές στο χέρι και στο πρόσωπο, δύο ακόμη τραυματίστηκαν στα χέρια, ενώ ο τέταρτος έφερε εκδορές στα χέρια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.



Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με μοτοσικλέτες.



Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με οπαδική βία.

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα φέρονται να δέχθηκαν τέσσερις νεαροί στο Αιγάλεω, τα ξημερώματα, από ομάδα περίπου 40 αγνώστων που κρατούσαν γκλοπ και ρόπαλα.