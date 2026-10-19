Ένα Εκκλησάκι του Αγίου Παΐσιου «χτισμένο» ΜΕΣΑ σε δέντρο 300 ετών!









Ο Άγιος συνήθιζε να περνά από κει όταν ήταν νέος, μέχρι να φτάσει στο κοντινό χωριό Αμάραντος, για να εκτελέσει ξυλουργικές εργασίες.Το δέντρο έχει μεγάλη ιστορία, καθώς ταξιδιώτες έχουν περάσει νύχτες στο εσωτερικό του, γύρω από αναμμένη φωτιά για να ζεσταθούν.Έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές, όμως σώθηκε χάρη στον κάτοικο της Αγίας Βαρβάρας, Χάρη Πορέτση, για να μετατραπεί σε προσκυνηματικό τόπο του Άγιου Παΐσιου.Το αδύναμο ευλογημένο δέντρο θωρακίστηκε εσωτερικά με πέτρα από την περιοχή και μετατράπηκε σε δενδροκκλησιά. Το ύψος της εκκλησίας είναι 2.10 μέτρα και μέσα φιλοξενείται η εικόνα του Αγίου Παΐσιου, ένα καντηλάκι και ένα μανουάλι.Πηγή:Σημεία Καιρών