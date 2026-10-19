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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ένα Εκκλησάκι του Αγίου Παΐσιου «χτισμένο» ΜΕΣΑ σε δέντρο 300 ετών!

Οκτωβρίου 19, 2026

Το εκκλησάκι είναι χτισμένο μέσα σε ένα υπεραιωνόβιο δέντρο, (δρυς), προς τιμήν του Αγίου Παΐσιου και βρίσκεται στο χωριό Αγία Βαρβάρα σ...


Το εκκλησάκι είναι χτισμένο μέσα σε ένα υπεραιωνόβιο δέντρο, (δρυς), προς τιμήν του Αγίου Παΐσιου και βρίσκεται στο χωριό Αγία Βαρβάρα στην Κόνιτσα.




Ο Άγιος συνήθιζε να περνά από κει όταν ήταν νέος, μέχρι να φτάσει στο κοντινό χωριό Αμάραντος, για να εκτελέσει ξυλουργικές εργασίες.

Το δέντρο έχει μεγάλη ιστορία, καθώς ταξιδιώτες έχουν περάσει νύχτες στο εσωτερικό του, γύρω από αναμμένη φωτιά για να ζεσταθούν.

Έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές, όμως σώθηκε χάρη στον κάτοικο της Αγίας Βαρβάρας, Χάρη Πορέτση, για να μετατραπεί σε προσκυνηματικό τόπο του Άγιου Παΐσιου.

Το αδύναμο ευλογημένο δέντρο θωρακίστηκε εσωτερικά με πέτρα από την περιοχή και μετατράπηκε σε δενδροκκλησιά. Το ύψος της εκκλησίας είναι 2.10 μέτρα και μέσα φιλοξενείται η εικόνα του Αγίου Παΐσιου, ένα καντηλάκι και ένα μανουάλι.


Πηγή:Σημεία Καιρών


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