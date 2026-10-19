Ένα Εκκλησάκι του Αγίου Παΐσιου «χτισμένο» ΜΕΣΑ σε δέντρο 300 ετών!

Το εκκλησάκι είναι χτισμένο μέσα σε ένα υπεραιωνόβιο δέντρο, (δρυς), προς τιμήν του Αγίου Παΐσιου και βρίσκεται στο χωριό Αγία Βαρβάρα σ...
Το εκκλησάκι είναι χτισμένο μέσα σε ένα υπεραιωνόβιο δέντρο, (δρυς), προς τιμήν του Αγίου Παΐσιου και βρίσκεται στο χωριό Αγία Βαρβάρα στην Κόνιτσα.
Το δέντρο έχει μεγάλη ιστορία, καθώς ταξιδιώτες έχουν περάσει νύχτες στο εσωτερικό του, γύρω από αναμμένη φωτιά για να ζεσταθούν.
Έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές, όμως σώθηκε χάρη στον κάτοικο της Αγίας Βαρβάρας, Χάρη Πορέτση, για να μετατραπεί σε προσκυνηματικό τόπο του Άγιου Παΐσιου.
Το αδύναμο ευλογημένο δέντρο θωρακίστηκε εσωτερικά με πέτρα από την περιοχή και μετατράπηκε σε δενδροκκλησιά. Το ύψος της εκκλησίας είναι 2.10 μέτρα και μέσα φιλοξενείται η εικόνα του Αγίου Παΐσιου, ένα καντηλάκι και ένα μανουάλι.
Πηγή:Σημεία Καιρών
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.