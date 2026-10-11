Εθελοντική Εφεδρεία: Εκπαίδευση σε Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), μάχη και εξομοιωτές βολής

Σε αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων εκπαιδεύτηκαν Έφεδροι Οπλίτες, στο πλαίσιο της «...



ΣμηΕΑ και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένταξη των ΣμηΕΑ στο πρόγραμμα. Η εκπαίδευση δεν περιορίστηκε μόνο στη χρησιμοποίηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, αλλά περιέλαβε και την αντιμετώπισή τους.



Παράλληλα, οι έφεδροι εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), τα οποία αποτέλεσαν μέρος της συνολικής μετεκπαίδευσης.





Σε αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων εκπαιδεύτηκαν Έφεδροι Οπλίτες, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας». Η μετεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τις 05 έως 10 Οκτωβρίου 2026 σε Αυλώνα, Λιτόχωρο Πιερίας και Νάουσα.Το πρόγραμμα περιέλαβε μεταξύ άλλων Α΄ Βοήθειες στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίηση και αντιμετώπιση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και εκπαίδευση με εξομοιωτές βολής.Η μετεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών (Β΄ ΜΚ/Δ) στη Νάουσα.Οι Έφεδροι Οπλίτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την εξάσκησή τους σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.