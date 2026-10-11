Νεκρός με σφαίρες στο κεφάλι στην Γλυφάδα... Το ποινικό παρελθόν του θύματος – Οι συλλήψεις για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον νεκρό άνδρα από πυροβολισμούς στο κεφάλι που εντοπίστηκε τα ξημερώματα δίπλα από τη μηχανή του κον...

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον νεκρό άνδρα από πυροβολισμούς στο κεφάλι που εντοπίστηκε τα ξημερώματα δίπλα από τη μηχανή του κοντά στο εργοτάξιο του Ελληνικού.Το θύμα, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, βρέθηκε λίγο πριν από τις 02:00, κοντά στη διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Παναγούλη σε τοποθεσία που χαρακτηρίζεται ερημική. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος παρατήρησε ένα άτομο πεσμένο στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε μοτοσικλέτα.Οι αρχές, προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr που έχουν καταλήξει στην ταυτότητά του, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει σαφείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή τουΣτο ποινικό παρελθόν του άνδρα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Γλυφάδα, στρέφονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, καθώς επιχειρούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν την Αστυνομία για διαφορετικές υποθέσεις, ενώ φέρεται να εργαζόταν επί χρόνια στον χώρο της νύχτας, κυρίως στην ασφάλεια και την «πόρτα» νυχτερινών καταστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύχναζε επίσης σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο και ήταν οργανωμένος σε σύνδεσμο φιλάθλων ομάδας.Το όνομά του είχε περιληφθεί ήδη από το 2015 σε μεγάλη αστυνομική έρευνα. Τότε είχε συλληφθεί ως φερόμενο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia, ενώ οι Αρχές τον είχαν κατατάξει μεταξύ των ηγετικών στελεχών της.Το θύμα είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με οπαδική βία. Το 2018, στο ΟΑΚΑ, είχε εμπλακεί σε περιστατικό κατά το οποίο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε οπαδός.Ακολούθησε ακόμη ένα περιστατικό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από σύνδεσμο φιλάθλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πυροβολήσει έναν ακόμη οπαδό. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθη το 2022.Στο ποινικό παρελθόν του περιλαμβάνεται επίσης σύλληψη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.Οι 8 κάλυκες και η έρευνα στο σημείοΟ άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 02:00 στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ και στο εργοτάξιο του Ελληνικού.Διερχόμενος οδηγός είδε το θύμα πεσμένο στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε μία μοτοσικλέτα, και αρχικά θεώρησε ότι είχε προηγηθεί τροχαίο. Στη συνέχεια ειδοποίησε την Άμεση Δράση.Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δεχθεί πυρά στο σώμα και στο κεφάλι.