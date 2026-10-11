Πεύκη: Στον εισαγγελέα 15χρονος για πορνογραφία - Ανάρτησε τροποποιημένη φωτογραφία ανήλικης

Χειροπέδες πέρασαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 5 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί σε έναν 15χρονο στην περιοχή της Πεύκης, ο οποίος κατηγ...

Χειροπέδες πέρασαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 5 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί σε έναν 15χρονο στην περιοχή της Πεύκης, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από καταγγελία ανήλικης για επεξεργασία φωτογραφίας της και ανάρτησή της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος άντλησε από το προφίλ της ανήλικης την εν λόγω φωτογραφία.Στη συνέχεια, προέβη σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια ανάρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.