Σαουδική Αραβία: Διεθνής καταδίκη για την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Στους 12 οι νεκροί

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση των Χούθι εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάν...

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση των Χούθι εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ χθες Σάββατο (10.10.2026), την πιο πολύνεκρη στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια.Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τους Χούθι για την αιματηρή επίθεση και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας διευκρίνισε πως τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους Αμερικανός πολίτης, σκοτώθηκαν από το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ.«Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου.Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση στη χώρα από τον Αύγουστο του 2015, όταν ενέργεια αποδοθείσα στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είχε στοιχίσει τη ζωή σε 15 ανθρώπους μέσα στο ισλαμικό τέμενος στο αρχηγείο των ειδικών δυνάμεων στην Άμπχα (νότια).