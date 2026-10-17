Οι Ισραηλινοί προελαύνουν κοντά σε φράγμα στη νότια Συρία - Οργή στην Άγκυρα

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει έντονα τη νέα συριακή κυβέρνηση του Άχμεντ Αλ Σάρα να μην επιτρέψει την κάθοδο των Τούρκων στα Νότια Δεκάδε...
Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει έντονα τη νέα συριακή κυβέρνηση του Άχμεντ Αλ Σάρα να μην επιτρέψει την κάθοδο των Τούρκων στα Νότια
Δεκάδες ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα προέλασαν κοντά σε φράγμα στο Νταράα, στη νότια Συρία, ενώ ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την περιοχή, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
🇸🇾🇮🇱 Israeli drones have been flying over southern Syria for several days. https://t.co/xi8ubVcX4x— Dana Levi דנה🇮🇱🇺🇸 (@Danale) October 15, 2026
Η νέα αυτή προέλαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο στρατιωτικών κινήσεων του Ισραήλ στη νότια Συρία (κυρίως στις επαρχίες Κουνέιτρα και Νταράα), όπου αναφέρονται συχνές εισβολές, καταστροφές πρώην στρατιωτικών θέσεων, δημιουργία νέων οχυρωματικών γραμμών («γραμμή Sufa 53») και έλεγχος κρίσιμων υδάτινων πόρων.
Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει έντονα τη νέα συριακή κυβέρνηση του Άχμεντ ας Σάρα να μην επιτρέψει την κάθοδο ή ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων σε περιοχές που θεωρεί κρίσιμες για την ασφάλειά του (όπως συνέβη τον Αύγουστο του 2026 με τις ισραηλινές επιδρομές στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Abu al-Duhur κοντά στο Χαλέπι για να αποτραπεί προσπάθεια τουρκικής ανάπτυξης εκεί).
Η Άγκυρα έχει εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της, καταδικάζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η Τουρκία έχει καταδικάσει τις επανειλημμένες ισραηλινές χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις στη νότια Συρία ως παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας, ωστόσο δεν διατηρεί στρατεύματα στην περιοχή της Ντεράα ή του Κουνέιτρα, οι οποίες συνορεύουν με τα ελεγχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.
Israeli force of 10 military vehicles reportedly entered the village of Jamlah in the Daraa countryside, southern Syria, a short while ago.— The Middle East (@A_M_R_M1) August 25, 2026
Το τηλεοπτικό δίκτυο Alikhbariah μετέδωσε την Παρασκευή ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προσέγγισαν το φράγμα Αμπντίν (Abdeen Dam), την ώρα που στρατιωτικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από το Νταράα, το οποίο συνορεύει με τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.
Πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ αδιακρίτως προς αγροτικές εκτάσεις και πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια στο ανατολικό τμήμα του χωριού Αμπντίν.
Νωρίτερα την Πέμπτη, ισραηλινές δυνάμεις έβαλαν φωτιά σε ένα σπίτι και σε μια αποθήκη ζωοτροφών στην ύπαιθρο του Νταράα, σύμφωνα με το δίκτυο.
Το μέσο ενημέρωσης δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με πιθανά θύματα ή την έκταση των ζημιών.
Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου μια ισραηλινή δύναμη αποτελούμενη από πέντε οχήματα εισήλθε στην ίδια περιοχή μέσω της πύλης Τελ Αμπού Γκαϊθάρ (Tel Abu Ghaithar), η οποία γειτνιάζει με τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, σύμφωνα με το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA)
Το SANA ανέφερε ότι η δύναμη πραγματοποίησε έφοδο στην οικία ενός κατοίκου, κράτησε αρκετούς νεαρούς άνδρες για περίπου μία ώρα, κατάσχεσε μια μοτοσικλέτα και άνοιξε πυρ προς ακατοίκητη έκταση, προτού αποχωρήσει.
Το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επεκτείνοντας την παρουσία του στη ζώνη ασφαλείας των κατεχόμενων από το Ισραήλ Υψιπέδων του Γκολάν.
Οι συριακές αρχές έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τις ισραηλινές εισβολές και επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις παραβιάσεις της κυριαρχίας της χώρας, και έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί στις θέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία Απεμπλοκής του 1974.
Η Δαμασκός και το Τελ Αβίβ συμμετέχουν επίσης σε διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο την επίτευξη ρυθμίσεων ασφαλείας και την αποκατάσταση της συμφωνίας του 1974.
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