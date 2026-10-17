Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη καθώς αστυνομικός μετά από τσακωμό με πολίτη αποφάσισε να λύσει τη διαφορά με τα... χέρια...









Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη καθώς αστυνομικός μετά από τσακωμό με πολίτη αποφάσισε να λύσει τη διαφορά με τα... χέρια, αφήνοντας κάτω την εξάρτησή του, ανάμεσά τους και το όπλο του!Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο πολίτης ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό γιατί έκοβε κλήσεις σε οχήματα. Σύντομα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον ένστολο, μετά από ανταλλαγή ύβρεων με τον πολίτη, να βγάζει τον εξοπλισμό του, αφήνοντάς τον στο πεζοδρόμιο, για να μπορέσει να παίξει... ξύλο!Ευτυχώς, ο συνάδελφός του αλλά και περαστικοί κατάφεραν να χωρίσουν τους δυο άνδρες ενώ έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.Δείτε το βίντεο: