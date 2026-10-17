«Είμαι αθώος, έχω πέσει θύμα σκευωρίας», ισχυρίζεται ο οφθαλμίατρος στην Άρτα που κατηγορείται ότι ζήτησε και πήρε «φακελάκι» από ασθενή

Όπως είπε κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του, ο γιατρός έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήν...





Όπως είπε κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του, ο γιατρός έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, ενώ η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 30 ΟκτωβρίουΑθώος δήλωσε ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας ο χειρουργός οφθαλμίατρος που κατηγορείται ότι ζήτησε και έλαβε από συγγενή ασθενούς χρηματικό ποσό για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης στο νοσοκομείο της πόλης. Όπως υποστηρίζει η κατηγορία είναι κατασκευασμένη και ο ίδιος θύμα σκευωρίας.Όπως είπε ο γιατρός, η ασθενής και ο συγγενής της προσήλθαν με καθυστέρηση σε χρόνο που ιατρός είχε ήδη ξεκινήσει να χειρουργεί άλλους ασθενείς και έτσι δεν είδε στη φάση εκείνη ούτε την ασθενή ούτε τον συγγενή της, με αποτέλεσμα ο μεταξύ τους διάλογος να αποτελεί μύθευμα ή/και προϊόν κακοστημένης σκευωρίας, ενώ έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.Σημειώνεται ότι το περιστατικό έγινε χθες με την προσαγωγή του γιατρού στο τοπικό Α.Τ.Αναλυτικά η ανακοίνωση των συνηγόρων του γιατρούΤο δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση του χειρουργού οφθαλμίατρου του ΓΝ Άρτας, ο οποίος κατηγορείται ότι ζήτησε και έλαβε από συγγενή ασθενούς χρηματικό ποσό για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σήμερα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άρτας ο κατηγορούμενος παρέστη μαζί με τον συνήγορο υπεράσπισης Κωνσταντίνο Συνοδινό, Δικηγόρο Αθηνών, δήλωσε ότι είναι ΑΘΩΟΣ, παραιτήθηκε του δικαιώματος να ζητήσει τριήμερη αναβολή και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης υποβάλλοντας τα εξής αιτήματα επίτης ουσίας: Να κλητευθεί ο καταγγέλλων, ο οποίος απουσίαζε από το Δικαστήριο, να κλητευθεί η νοσηλεύτρια που υποδέχθηκε την ασθενή και τον καταγγέλλοντα συγγενή της κατά τη μετάβασή τους στο νοσοκομείο, και να προσκομιστεί με επιμέλεια της Εισαγγελίας το εισιτήριο νοσηλείας της ασθενούς, εκ του οποίου προκύπτει η ώρα προσέλευσής της στο νοσοκομείο.Το Δικαστήριο δέχθηκε τα ως άνω αιτήματα και ανέβαλε την υπόθεση για τις 30.10.2026 αίροντας την κράτηση του ιατρού και χωρίς να του επιβάλει οποιαδήποτε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του.Ο ιατρός διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ περί δήθεν εκ μέρους του απαιτήσεως χρημάτων από την ασθενή και τον συγγενή της και περί δήθεν παζαριών ως προς το τελικό ποσό πριν ο συγγενής μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, καθώς επίσης περί δήθεν παράδοσης και παραλαβής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.Όπως αποδεικνύεται από περισσότερους μάρτυρες και το εισιτήριο νοσηλείας, η ασθενής και ο συγγενής της προσήλθαν με καθυστέρηση σε χρόνο που ιατρός είχε ήδη ξεκινήσει να χειρουργεί άλλους ασθενείς και έτσι δεν είδε στη φάση εκείνη ούτε την ασθενή ούτε τον συγγενή της, με αποτέλεσμα ο μεταξύ τους διάλογος να αποτελεί μύθευμα ή/και προϊόν κακοστημένης σκευωρίας, με στόχο να πληγεί τόσο ο ίδιος ο ιατρός όσο και το ΓΝ Άρτας, στο οποίο εξυπηρετούνται από τον ίδιο χιλιάδες ασθενείς απόολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εδώ και 18 συναπτά έτη.Η στοχοποίηση του συγκεκριμένου ιατρού και της οφθαλμολογικής κλινικής του ΓΝ Άρτας προκύπτει από επανειλημμένες προσπάθειες σπίλωσης του ονόματός του με ψευδείς καταγγελίες, για τις οποίες έχει πανηγυρικά αθωωθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν, έχοντας τη βεβαιότητα ότι και στην παρούσα υπόθεση θα λάμψει η αλήθεια και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.Τέλος είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι ο ιατρός έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.