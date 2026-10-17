Στρατηγός Μοσέ Νταγιάν: Ο εμβληματικός στρατιωτικός και πολιτικός του Ισραήλ

Στις 16 Οκτωβρίουτο 1981: Φεύγει από τη ζωή στο Τελ Αβίβ, σε ηλικία 66 ετών, από καρδιακή προσβολή, ο Μοσέ Νταγιάν, εμβληματικός στρατιωτικό...

Στις 16 Οκτωβρίουτο 1981: Φεύγει από τη ζωή στο Τελ Αβίβ, σε ηλικία 66 ετών, από καρδιακή προσβολή, ο Μοσέ Νταγιάν, εμβληματικός στρατιωτικός και πολιτικός του Ισραήλ.Γράφει ο Κωνσταντίνος Βλάχος, Αντιστράτηγος ε.α.Γεννήθηκε το 1915 στο κιμπούτς Ντεγκάνια που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ιορδάνη νότια της λίμνης της Γαλιλαίας, —και υπήρξε το πρώτο κιμπούτς, με έτος ίδρυσης το 1909, του κράτους που τότε βρισκόταν υπό βρετανική εντολή.Έφηβος ακόμα, ο Νταγιάν εντάσσεται στην Αγκανά, την παραστρατιωτική οργάνωση των Ισραηλινών που πολεμούσε εναντίον των Βρετανών αλλά και των Αράβων (και που μετά την ίδρυση του κράτους απετέλεσε τον βασικό κορμό του στρατού του Ισραήλ).Το 1940 οι βρετανικές αρχές τον συλλαμβάνουν, αλλά την επόμενη χρονιά απελευθερώνεται και παίρνει μέρος σε καταδρομικές επιχειρήσεις στον Λίβανο ενάντια στους Γάλλους του Βισύ, που ήταν συνεργάτες των Γερμανών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατείχαν την περιοχή.Στις επιχειρήσεις εκείνες τραυματίζεται σοβαρά και χάνει το αριστερό του μάτι. Έκτοτε φορούσε ένα χαρακτηριστικό μαύρο κάλυμμα για την υπόλοιπη ζωή του.Υπήρξε στενός συνεργάτης του Νταβίντ Μπεν-Γκουριόν. Το 1948, κατά τη διάρκεια του πρώτου Αραβο-Ισραηλινού πολέμου, αμέσως μετά την ανακήρυξη του Ισραήλ σε ανεξάρτητο κράτος, ο 32χρονος Νταγιάν πετυχαίνει σημαντικές νίκες στην κοιλάδα του Ιορδάνη, ενώ ο αδελφός του ένα μήνα νωρίτερα είχε σκοτωθεί σε μάχη.Το 1956, στην κρίση του Σουέζ, είναι αρχηγός του Επιτελείου Στρατού και μέσα σε μία εβδομάδα καταλαμβάνει τη χερσόνησο του Σινά.Μετά την αποστράτευσή του (1958), ασχολείται με την πολιτική και υπηρετεί σε διάφορα υπουργεία. Το 1967 ως υπουργός Άμυνας (μέχρι το 1974) σχεδιάζει και πετυχαίνει την εντυπωσιακή νίκη του Ισραήλ στον Πόλεμο των Έξι Ημερών. Τότε, μέσα σε έξι μέρες το Ισραήλ κατέλαβε τη χερσόνησο του Σινά, τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και τα υψώματα Γκολάν.Ο Νταγιάν γίνεται μυθικός ήρωας.Μετά τον, βαρύ σε απώλειες, πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, έχοντας κατηγορηθεί για έλλειψη ετοιμότητας, αποσύρεται από την πολιτική σκηνή (1974) για ένα διάστημα, στην οποία όμως επανέρχεται αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Εξωτερικών (1977-79) επί πρωθυπουργίας Μεναχέμ Μπέγκιν.Με την ιδιότητα αυτή συμβάλει στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας με την Αίγυπτο. Ο Μοσέ Νταγιάν έμεινε διεθνώς στη συνείδηση του κόσμου ως το σύμβολο του μαχητή του νεοσύστατου κράτους του Ισραήλ.