Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου: Δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο αναφέρεται σε ανακοίνωση

Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, προσθέτοντας ότι η επικύρωση α...

Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, προσθέτοντας ότι η επικύρωση αυτή δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανακοίνωση.Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε χθες το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο , το οποίο, σύμφωνα με δύο βουλευτές, θα οδηγήσει σε στρατηγικά πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας, πολιτικής και εθνικής ασφάλειας και το οποίο ανατρέπει μια απόφαση του 2020 για τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.Αναλυτικά η ανακοίνωσηΗ Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου απορρίπτει κατηγορηματικά την επικύρωση από τη Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019 που υπεγράφη μεταξύ της «Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας» και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι το μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο και δεν έχει καμία νομική ισχύ και ότι η επικύρωσή του από τη Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν συνεπάγεται καμία νομική ισχύ έναντι της Αιγύπτου.Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου τονίζει επίσης ότι το προαναφερθέν μνημόνιο παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία θεσπίζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα βάσει των αρχών της ισότητας και της δικαιοσύνης. Το μνημόνιο υπονομεύει σαφώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει ότι έχει απορρίψει κατηγορηματικά το προαναφερθέν μνημόνιο. Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει την απόρριψή του μνημονίου και οποιωνδήποτε διαδικασιών ή δηλώσεων που εκδόθηκαν από οποιοδήποτε μέρος βάσει αυτού. Δεδομένου του γεγονότος ότι το μνημόνιο έρχεται σε αντίθεση με τα δηλωμένα θαλάσσια όρια της Αιγύπτου, η Αίγυπτος θα διαφυλάξει τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς και εθνικού δικαίου έναντι οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασής τους.Με πληροφορίες από Reuters μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕΗνωμένο Βασίλειο Λονδίνο