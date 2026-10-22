Δυστυχώς... Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ΔΕΝ καταδικάζει την απόφαση της Βουλής της Λιβύης σχετικά με το παράνομο μνημόνιο με την Τουρκία

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν ακολούθησε άλλες συμμαχικές και φιλικές χώρες προς την Ελλάδα και την Κύπρο και ΔΕΝ καταδίκασε την απαράδεκτη...



Η επίλυση των θαλάσσιων ζητημάτων εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πλευρών και ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και δραστηριότητες εξερεύνησης, οι οποίες θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.



Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν σε διμερείς επαφές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν ζητήματα διαφωνίας”.



Όταν προέκυψε το θέμα, ο ανταποκριτής μας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μιχάλης Ιγνατίου, υπέβαλε ερώτηση -στις 3 Δεκεμβρίου 2019- στον εκπρόσωπο, ο οποίος απάντησε ως εξής:



Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε γενικές γραμμές, δεν λαμβάνουν θέση σε διαφορές άλλων κρατών σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτή την ευαίσθητη συγκυρία.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τον κίνδυνο η σύγκρουση στη Λιβύη να λάβει ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις, καθώς και την επείγουσα ανάγκη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων.



Ειδικότερα, η ανακοίνωση περί υπογραφής μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Τουρκίας και Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή, ενώ κρίνεται ως μη εποικοδομητική και προκλητική.



Ακολούθως, στις 4 Ιουνίου 2020, ο ανταποκριτής μας επανέλαβε την ερώτηση καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έκανε προσπάθειες για να αλλάξει η αρχική καταδικαστική δήλωση, η οποία εξυπηρετούσε απόλυτα την Ελλάδα. Το βασικό ερώτηση ήταν αν ίσχυε η πρώτη ανακοίνωση και ειδικά ότι το τουρκολιβυκό Μνημόνιο ήταν μη εποικοδομητικό και προκλητικό.



Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε ως εξής:



“Η δήλωσή μας παραμένει σε ισχύ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω, αποδιδόμενα σε εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό το καθεστώς ενημέρωσης:



Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε γενικές γραμμές, δεν λαμβάνουν θέση σε διαφορές άλλων κρατών σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα, θεωρούμε τις ενέργειες της Τουρκίας μη εποικοδομητικές και προκλητικές.



Στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής μας, ενθαρρύνουμε τα κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.



Έως ότου οριοθετηθούν τα θαλάσσια σύνορα που παραμένουν αδιευκρίνιστα, καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδιστεί η επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα.

Σημειώνουμε ότι και η Ελλάδα προβάλλει θαλάσσιες αξιώσεις στην περιοχή που αφορά το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Συναφώς, υπογραμμίζουμε ότι το εν λόγω μνημόνιο συνεννόησης δεν δύναται, από νομικής άποψης, να επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τρίτων κρατών, όπως η Ελλάδα.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου -όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας-, τα νησιά παράγουν, κατά κανόνα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδα, στον ίδιο βαθμό με οποιοδήποτε άλλο χερσαίο έδαφος”.



Η σημερινή δήλωση αφαιρεί πέραν της καταδίκης και άλλα σημεία τα οποία ήταν θετικά για τις ελληνικές θέσεις. Απουσιάζει η αναφορά ότι το παράνομο Μνημόνιο δεν δύναται, από νομικής άποψης, να επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τρίτων κρατών, όπως η Ελλάδα. Δεν καταγράφεται επίσης η θέση ότι τα νησιά παράγουν, κατά κανόνα ΑΟΖ.



Γενικά, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια των αρχικών αμερικανικών ανακοινώσεων, η νέα δήλωση για τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας και της Λιβύης, είναι προκλητική στον υπερθετικό βαθμό.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν ακολούθησε άλλες συμμαχικές και φιλικές χώρες προς την Ελλάδα και την Κύπρο και ΔΕΝ καταδίκασε την απαράδεκτη απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου, το οποίο έγκρινε το παράνομο Μνημόνιο μεταξύ της Λιβύης και της κατοχικής Τουρκίας.Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε σε σχετική ερώτηση της ιστοσελίδας μας Hellas Journal η οποία ζήτησε την αμερικανική θέση για την τελευταία αρνητική εξέλιξη. Η ιστοσελίδα μας, θύμισε στο Γραφείο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις καταδίκασε το παράνομο Μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης.Από την αρχική ανακοίνωση, η οποία ήταν μία εξαιρετική τοποθέτηση της αμερικανικής κυβέρνησης, αφαιρέθηκε η καταδίκη του παράνομου Μνημονίου. Ο εκπρόσωπος μας είπε τα εξής:“Ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας στην Ανατολική Μεσόγειο να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν με καλή πίστη.