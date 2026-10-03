Χειροπέδες στον Αφγανό φύλακα που ενεπλάκη στο επεισόδιο με πυροβολισμούς με τον Αλκέτ Ριζάι έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

Στη σύλληψη του Αφγανού που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα έξω από beach bar στην Ανάβυσσο στις 13 Σ...



Οσον αφορά στον 27χρονο συλληφθέντα, πρόκειται για τον φύλακα του καταστήματος ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα έτερο άτομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο περαστικοί – ευτυχώς ελαφρά.



Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος.



Να σημειωθεί ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Στη σύλληψη του Αφγανού που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα έξω από beach bar στην Ανάβυσσο στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι στο επεισόδιο συμμετείχε και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι ο οποίος βρισκόταν έξω από τις φυλακές με άδεια και, από τότε, παραμένει άφαντος.