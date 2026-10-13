Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 με αριθμό 14 αναβαθμίζεται σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών ...

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 με αριθμό 14 αναβαθμίζεται σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.Σήμερα, Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.Στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στην περιοχή της Μαγνησίας, από τις απογευματινές ώρες. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια.Κόκκινη προειδοποίηση εκδίδεται για την Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να έχουν ένταση και διάρκεια. Από αργά το απόγευμα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και για τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά τους. Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα αναμένονται από αργά τη νύχτα, ενώ στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες.Αύριο, Τετάρτη, η Εύβοια θα παραμείνει σε κόκκινη προειδοποίηση έως αργά το απόγευμα, καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της ημέρας στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά τους, με πορτοκαλί προειδοποίηση.Στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες, ενώ στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στην περιοχή της Μαγνησίας, έως το απόγευμα. Πορτοκαλί προειδοποίηση θα ισχύει επίσης για τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και για την Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.Τέλος, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.