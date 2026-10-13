Σαν σήμερα το 1884... Η ώρα Γκρίνουιτς καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας.

Σαν σήμερα, στις 13 Οκτωβρίου 1884, το Γκρίνουιτς επιλέχθηκε ως ο πρώτος μεσημβρινός του γεωγραφικού μήκους, διευθετώντας οριστικά το ζήτ...



Από τα τέλη του 19ου αιώνα, το 72% του παγκόσμιου εμπορίου είχε άμεση εξάρτηση από ναυτικούς χάρτες που χρησιμοποιούσαν το Γκρίνουιτς ως τον κύριο μεσημβρινό.



Η σύσταση στηρίχθηκε στο επιχείρημα ότι η θέσπιση του Γκρίνουιτς ως γεωγραφικό μήκος 0º θα ήταν επωφελής για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Ως σημείο αναφοράς για τη δημοφιλή πλέον Greenwich Mean Time (GMT), ο πρώτος μεσημβρινός στο Γκρίνουιτς έγινε το κέντρο της παγκόσμιας ώρας και η βάση για το παγκόσμιο σύστημα ωριαίων ζωνών.



Το Airy Transit Circle αποτέλεσε το τηλεσκόπιο που θα όριζε τον Πρώτο Μεσημβρινό του Κόσμου. Σχεδιάστηκε από τον Βασιλικό Αστρονόμο George Biddell Airy και βρίσκεται στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς. Η γραμμή του μεσημβρινού σηματοδοτείται από το σταυρόνημα στο προσοφθάλμιο Airy Transit Circle.



Από πού διέρχεται ο μεσημβρινός του Γκρίνουιτς;



Σύμφωνα με τον ιστότοπο Britannica, ο ιστορικός μεσημβρινός του Γκρίνουιτς διέρχεται από την Αγγλία και τις παρακάτω χώρες:

Γαλλία

Ισπανία

Αλγερία

Μάλι

Μπουρκίνα Φάσο

Τόγκο

Γκάνα

Ανταρκτική Παράλληλα, τέμνει τον Ισημερινό (0° γεωγραφικό πλάτος) στον Ατλαντικό Ωκεανό. Παράλληλα, τέμνει τον Ισημερινό (0° γεωγραφικό πλάτος) στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Σαν σήμερα, στις 13 Οκτωβρίου 1884, το Γκρίνουιτς επιλέχθηκε ως ο πρώτος μεσημβρινός του γεωγραφικού μήκους, διευθετώντας οριστικά το ζήτημα του χρόνου. Πως άλλαξε όμως τον κόσμο η τοπική η ώρα Γκρίνουιτς του Λονδίνου;Ο πρώτος μεσημβρινός ή μεσημβρινός του Γκρίνουιτς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Britannica, αποτελεί μια νοητή γραμμή, όπου καθιερώθηκε ως ο διεθνώς αναγνωρισμένος πρώτος μεσημβρινός από το 1884 έως το 1984, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Διεθνή Μεσημβρινό Αναφοράς (IRM), ο οποίος διαφέρει ελάχιστα από τον πρώτο. Ο μεσημβρινός του Γκρίνουιτς χρησιμοποιήθηκε για να υποδείξει 0° γεωγραφικό μήκος και έλαβε το προσωνύμιο του «πρώτου», λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας.Ο όρος Greenwich Mean Time αναφέρεται στη Μέση Ώρα Γκρίνουιτς, που αποτελεί τον «μέσο όρο» της ώρας κάθε ημέρας, που ο ήλιος διασχίζει τον πρώτο μεσημβρινό στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο Γκρίνουιτς. Να σημειωθεί πως ο μέσος χρόνος που αναφέρεται είναι ο χρόνος ρολογιού και όχι ο ηλιακός (αστρονομικός) χρόνος.Από το 1884 έως το 1972, ο όρος GMT αποτελούσε το διεθνές πρότυπο της πολιτικής ώρας, μέχρι που αντικαταστάθηκε από τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Η GMT, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι η νόμιμη ώρα στη Βρετανία τον χειμώνα, που χρησιμοποιείται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Βασιλικό Ναυτικό και την Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC.Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το 1884, ο μεσημβρινός του Γκρίνουιτς συστήθηκε ως ο κύριος μεσημβρινός του κόσμου. Όπως επισημαίνει ο ιστότοπος Royal Museums Greenwich, υπήρχαν 2 λόγοι που συντέλεσαν σε αυτή την απόφαση:Οι ΗΠΑ είχαν ήδη επιλέξει το Γκρίνουιτς ως βάση για το δικό τους εθνικό σύστημα ωριαίας ζώνης.