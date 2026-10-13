Αρχαιολόγοι σκάβουν τον τάφο της τουρκίας... Ανακαλύφθηκε χώρος λατρείας του Διονύσου και του Πάνα στα Κοτύωρα του Πόντου

Η ιστορία έχει ξεπηδήσει από την καρδιά της ανατολικής περιοχής του Εύξεινου Πόντου: οι λατρείες του Διονύσου και του Πάνα έχουν ανακαλυφ...



Μετά την προηγούμενη ανακάλυψη του διάσημου αγάλματος της Κυβέλης, ηλικίας 2.150 ετών, οι ανασκαφές, με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Σουλεϊμάν Γιουτζέλ Σενγιούρτ, έφεραν στο φως μια μορφή του βρέφους Διονύσου, του θεού του Πάνα, που τον φρόντιζε, και μυθολογικά ζωικά αγγεία.







Οι ανασκαφές στο Κάστρο Kurul στην περιοχή Αλτινόρντου, με την υποστήριξη του Μητροπολιτικού Δήμου των Κοτυώρων, έφεραν στο φως νέες ανακαλύψεις που έχουν γοητεύσει τους λάτρεις της ιστορίας και την επιστημονική κοινότητα.



Τα αρχαία αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Σουλεϊμάν Γιουτζέλ Σενγιούρτ από το Πανεπιστήμιο Χατζή Μπαϊράμ Βελί της Άγκυρας, επιβεβαίωσαν ότι η περιοχή δεν ήταν απλώς ένα στρατιωτικό αμυντικό φρούριο, αλλά ένας τεράστιος και πλούσιος οικισμός που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν. Οι ανασκαφές στο Κάστρο Kurul στην περιοχή Αλτινόρντου, με την υποστήριξη του Μητροπολιτικού Δήμου των Κοτυώρων, έφεραν στο φως νέες ανακαλύψεις που έχουν γοητεύσει τους λάτρεις της ιστορίας και την επιστημονική κοινότητα.Τα αρχαία αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Σουλεϊμάν Γιουτζέλ Σενγιούρτ από το Πανεπιστήμιο Χατζή Μπαϊράμ Βελί της Άγκυρας, επιβεβαίωσαν ότι η περιοχή δεν ήταν απλώς ένα στρατιωτικό αμυντικό φρούριο, αλλά ένας τεράστιος και πλούσιος οικισμός που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν.











«Στην πραγματικότητα στέκεται πάνω σε έναν θησαυρό»



Ο Δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κοτυώρων/ Ορντού, Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο των ανασκαφών και έλαβε λεπτομερείς πληροφορίες για τις τρέχουσες εργασίες, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην τεράστια προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει το κάστρο στον τουρισμό και την πολιτιστική ιστορία της περιοχής.



Δηλώνοντας ότι έχουν επιτύχει τεράστια αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί μόνο το 40% των ανασκαφών, ο Γκιουλέρ δήλωσε τα εξής: Ο Δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κοτυώρων/ Ορντού, Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο των ανασκαφών και έλαβε λεπτομερείς πληροφορίες για τις τρέχουσες εργασίες, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην τεράστια προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει το κάστρο στον τουρισμό και την πολιτιστική ιστορία της περιοχής.Δηλώνοντας ότι έχουν επιτύχει τεράστια αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί μόνο το 40% των ανασκαφών, ο Γκιουλέρ δήλωσε τα εξής:

«Οι ακαδημαϊκοί μας συνάδελφοι διεξάγουν εντατική έρευνα εδώ, αναζητώντας σχολαστικά στοιχεία. Μέχρι στιγμής, έχουμε κάνει πολύ σημαντικές ανακαλύψεις που σχετίζονται με τη Διονυσιακή περίοδο.



Από τα ευρήματα και τις αρχιτεκτονικές κατασκευές που βρέθηκαν, καταλαβαίνουμε ότι δεν επρόκειτο απλώς για ένα φρούριο, αλλά για έναν μεγάλο οικισμό όπου ζούσαν άνθρωποι πριν από πολλούς αιώνες. Αυτός ο θησαυρός, που θα ρίξει φως στο παρελθόν, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχής μας».





Μετά την ανακάλυψη της Κυβέλης, έχουν επίσης εμφανιστεί μορφές του Διονύσου και του Πάνα.



Το Κάστρο Kurul, το οποίο κατέχει τον τίτλο του πρώτου επιστημονικού αρχαιολογικού χώρου ανασκαφής στην περιοχή του Ανατολικού Ευξείνου Πόντου, είχε προηγουμένως γίνει πρωτοσέλιδο παγκοσμίως με την ανακάλυψη του διάσημου αγάλματος της μητέρας θεάς Κυβέλης, ηλικίας 2.150 ετών.



Ο επικεφαλής της ανασκαφής, καθηγητής Δρ. Σουλεϊμάν Γιουτζέλ Σενγιούρτ, τόνισε ότι τα μυθολογικά αντικείμενα που αποκαλύφθηκαν στη φετινή εργασία θα εμπλουτίσουν την πολιτιστική ιστορία της Ανατολίας.



Μέχρι σήμερα, μορφές του παιδιού Διονύσου, του μυθολογικού θεού της υπαίθρου Πάνα που τον μεγάλωσε, και σύνθετα αγγεία σε σχήμα ζώου που σχετίζονται με αυτές τις λατρείες έχουν καθαριστεί και συντηρηθεί στο κάστρο.









«Ανάψαμε την σπίθα για την αρχαιότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας»



Δηλώνοντας ότι το Κάστρο Kurul συνεχίζει να εκπλήσσει την επιστημονική κοινότητα καθημερινά, ο καθηγητής Δρ. Σενγιούρτ σημείωσε ότι αυτές οι ανακαλύψεις αποτελούν ένα ιστορικό σημείο καμπής για την αρχαιολογία στην περιοχή του Πόντου.



Ο Σενγιούρτ δήλωσε: «Με τα φετινά ευρήματα, θα παρουσιάσουμε τη λατρεία του Διονύσου, μαζί με δύο σημαντικές μορφές θεών και θεαινών της Ανατολία (Μικράς Ασίας), στον πολιτιστικό κόσμο.



Υπάρχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά κρυμμένη κάτω από την πυκνή βλάστηση της Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας.



Το Κάστρο Kurul έχει ανάψει μια ιστορική σπίθα αποκαλύπτοντας αυτήν την κρυμμένη κληρονομιά», υποδεικνύοντας ότι παρόμοιοι θησαυροί περιμένουν να ανακαλυφθούν και σε άλλες περιοχές του Εύξεινου Πόντου. «Ανάψαμε την σπίθα για την αρχαιότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας»Δηλώνοντας ότι το Κάστρο Kurul συνεχίζει να εκπλήσσει την επιστημονική κοινότητα καθημερινά, ο καθηγητής Δρ. Σενγιούρτ σημείωσε ότι αυτές οι ανακαλύψεις αποτελούν ένα ιστορικό σημείο καμπής για την αρχαιολογία στην περιοχή του Πόντου.Ο Σενγιούρτ δήλωσε: «Με τα φετινά ευρήματα, θα παρουσιάσουμε τη λατρεία του Διονύσου, μαζί με δύο σημαντικές μορφές θεών και θεαινών της Ανατολία (Μικράς Ασίας), στον πολιτιστικό κόσμο.Υπάρχει μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά κρυμμένη κάτω από την πυκνή βλάστηση της Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας.Το Κάστρο Kurul έχει ανάψει μια ιστορική σπίθα αποκαλύπτοντας αυτήν την κρυμμένη κληρονομιά», υποδεικνύοντας ότι παρόμοιοι θησαυροί περιμένουν να ανακαλυφθούν και σε άλλες περιοχές του Εύξεινου Πόντου.





Η ιστορία έχει ξεπηδήσει από την καρδιά της ανατολικής περιοχής του Εύξεινου Πόντου: οι λατρείες του Διονύσου και του Πάνα έχουν ανακαλυφθεί σε ένα τεράστιο φρούριο 2.300 ετών!Οι επιστημονικές ανασκαφές στο Κάστρο Κουρούλ στα Κοτύωρα (οι Τούρκοι τα αποκαλούν Ορντού) οδήγησαν σε μια εκπληκτική ανακάλυψη που θα μπορούσε να ταράξει ριζικά τη θρησκευτική ιστορία στις παρευξείνιες περιοχές της Μικράς Ασίας.Γεωπολιτική Τουρκίας