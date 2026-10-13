Με το ένα πόδι στον τάφο μας απειλεί ο γκρίζος λύκος! «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει»

Ο Μ παχτσελί δεν έχει καταλάβει ότι η Ελλάδα πλέον μπορεί και χωρίς συμμαχίες να κατεβάσει στα βράχια και τους βυθούς την αεροπορία τους κ...





παχτσελί δεν έχει καταλάβει ότι η Ελλάδα πλέον μπορεί και χωρίς συμμαχίες να κατεβάσει στα βράχια και τους βυθούς την αεροπορία τους κι άιντε μετά να τα βγάλουν πέρα σε στεριά και θάλασσα τα μεμέτια!





Ο Μπαχτσελί ως τούρκος εθνικιστής είναι ο ορισμός του μπουνταλά, που νομίζει ότι με τον όγκο του κερδίζει τα πάντα, ενώ αρκούν μια δυο ξεγυριστές στο "δόξα πατρί" για να βρεθεί να βλέπει τα ραδίκια ανάποδα...



Νέα προκλητική ρητορική κατά της Ελλάδας από τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικό εταίρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί,κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει».



«Η Ελλάδα οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του Τουρκοκυπριακού Κράτους, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής — ανεξάρτητα από το με ποιον συνάπτει συμμαχίες, ποιες συμφωνίες υπογράφει ή τι είδους οπλισμό αποκτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαχτσελί.



Το μήνυμα για τους ελληνικούς εξοπλισμούς



Ο πρόεδρος του MHP αναφέρθηκε ειδικότερα στην αμυντική πολιτική της Ελλάδας, θέτοντας ζήτημα σχετικά με τους στόχους των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Αθήνας.



«Αν εξοπλίζεται για να μας τρομοκρατήσει, ας μην το βγάλει από το μυαλό της: καμία δύναμη δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει», τόνισε.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώκει την ειρήνη μέσω της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες.



«Αν η Ελλάδα επιθυμεί διαρκή ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή μας, δεν πρέπει να λησμονεί ότι ο δρόμος προς αυτόν τον στόχο περνά μέσα από την οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους γείτονές της», ανέφερε.



Ο Μπαχτσελί δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στην Ιστορία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα πρέπει να αντλήσει μαθήματα από την ιστορία».

Ο Μ