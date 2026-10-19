Τα πρώτα σημάδια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου που ακόμα και οι νέοι πρέπει να ξέρουν

Όπως και με άλλα πιθανά προβλήματα υγείας, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται καθώς μεγαλώνετε. Μάλιστα, για κάθε 10 χρόνια ζωής μ...
Όπως και με άλλα πιθανά προβλήματα υγείας, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται καθώς μεγαλώνετε. Μάλιστα, για κάθε 10 χρόνια ζωής μετά την ηλικία των 55 ετών, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου διπλασιάζεται, σύμφωνα με την American Stroke Association.
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Προειδοποιητικά σημάδια
Ποια είναι λοιπόν τα πρώτα σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου που πρέπει να αναζητήσετε; Οι βασικές ενδείξεις είναι η ξαφνική εμφάνιση ζάλης ή έντονου πονοκεφάλου. Αυτά ήταν τα πιο εμφανή προειδοποιητικά σημάδια σε γυναίκες κάτω των 45 ετών. Μερικές φορές συνοδεύονται από λόξιγκα, ή ναυτία.
Μερικά ακόμη πρώιμα σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η αδυναμία ομιλίας και οι αλλαγές στην όραση, τη δύναμη ή την αίσθηση. Εάν έχετε έναν συνδυασμό τέτοιων συμπτωμάτων, τότε είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Άλλες ενδείξεις: Τα συμπτώματά σας είναι εντελώς μη χαρακτηριστικά για εσάς ή σχετίζονται με πόνο στον αυχένα ή με πρόσφατη πτώση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να πάρετε στα σοβαρά αυτό που νιώθετε.
Τι να θυμάστε
Εάν ανησυχείτε ότι κάτι πάει στραβά, καλέστε το 166. Και αν ο γιατρός στα Επείγοντα του νοσοκομείου προσπαθεί να σας διαγνώσει με κάτι άλλο, όπως λοίμωξη από το εσωτερικό αυτί ή ημικρανία, μην σταματήσετε να του επισημαίνετε να σας εξετάσει και για πιθανό εγκεφαλικό. Η ημικρανία δεν μπορεί να σας σκοτώσει, αλλά το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί!
Μπορείτε για παράδειγμα να ρωτήσετε τον γιατρό: "Γιατί νομίζετε ότι δεν είναι εγκεφαλικό;" Εάν δεν μπορεί να σας απαντήσει με τρόπο κατανοητό, μιλήστε και με άλλον γιατρό.
Πηγή: https://www.health.com
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