Τα πρώτα σημάδια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου που ακόμα και οι νέοι πρέπει να ξέρουν

Όπως και με άλλα πιθανά προβλήματα υγείας, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται καθώς μεγαλώνετε. Μάλιστα, για κάθε 10 χρόνια ζωής μ...

Αλλά ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και σε παιδιά σε κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου το ένα τρίτο των Αμερικανών που νοσηλεύονται για εγκεφαλικό επεισόδιο είναι κάτω των 65 ετών.Εγκεφαλικό επεισόδιο: Προειδοποιητικά σημάδιαΠοια είναι λοιπόν τα πρώτα σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου που πρέπει να αναζητήσετε; Οι βασικές ενδείξεις είναι η ξαφνική εμφάνιση ζάλης ή έντονου πονοκεφάλου. Αυτά ήταν τα πιο εμφανή προειδοποιητικά σημάδια σε γυναίκες κάτω των 45 ετών. Μερικές φορές συνοδεύονται από λόξιγκα, ή ναυτία.Μερικά ακόμη πρώιμα σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η αδυναμία ομιλίας και οι αλλαγές στην όραση, τη δύναμη ή την αίσθηση. Εάν έχετε έναν συνδυασμό τέτοιων συμπτωμάτων, τότε είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.Άλλες ενδείξεις: Τα συμπτώματά σας είναι εντελώς μη χαρακτηριστικά για εσάς ή σχετίζονται με πόνο στον αυχένα ή με πρόσφατη πτώση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να πάρετε στα σοβαρά αυτό που νιώθετε.Τι να θυμάστεΕάν ανησυχείτε ότι κάτι πάει στραβά, καλέστε το 166. Και αν ο γιατρός στα Επείγοντα του νοσοκομείου προσπαθεί να σας διαγνώσει με κάτι άλλο, όπως λοίμωξη από το εσωτερικό αυτί ή ημικρανία, μην σταματήσετε να του επισημαίνετε να σας εξετάσει και για πιθανό εγκεφαλικό. Η ημικρανία δεν μπορεί να σας σκοτώσει, αλλά το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί!Μπορείτε για παράδειγμα να ρωτήσετε τον γιατρό: "Γιατί νομίζετε ότι δεν είναι εγκεφαλικό;" Εάν δεν μπορεί να σας απαντήσει με τρόπο κατανοητό, μιλήστε και με άλλον γιατρό.Πηγή: https://www.health.com