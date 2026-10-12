12χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από πέντε άτομα στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Θεσσαλονίκη, ανήλικοι δύο από τους δράστες

Θύμα ξυλοδαρμού από πέντε άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε ένας μαθητής, 12 ετών, το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που βρίσκονταν στο γήπεδο «...

Θύμα ξυλοδαρμού από πέντε άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε ένας μαθητής, 12 ετών, το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που βρίσκονταν στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ανήλικος στους αστυνομικούς, όλα έγιναν περίπου στις 7 το απόγευμα όταν τα πέντε άτομα τον πλησίασαν και του επιτέθηκαν αναίτια χτυπώντας τον με κλοτσιές και μπουνιές στο κεφάλι και το σώμα.Από την επίθεση που δέχθηκε το παιδί έπεσε προς τα πίσω και πριν καταλήξει στο έδαφος χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα του γηπέδου με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει.Αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό ο 12χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του ο οποίος τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος φέρεται να αναγνώρισε δύο από τους δράστες της επίθεσης, οι οποίοι είναι επίσης ανήλικοι, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίησή τους. Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ Παύλου Μελά.