Λάρισα: Σώθηκε από αδίστακτους διαρρήκτες που μπήκαν στο σπίτι του πετώντας τους γυάλινα μπουκάλια

Τον απόλυτο τρόμο και πανικό βίωσε ένας 54χρονος άνδρας τα ξημερώματα της Παρασκευής και ενώ εκείνος κοιμόταν στην κουζίνα της οικίας του...



Όλα έγιναν στο χωριό Ελάτεια του Δήμου Τεμπών, όταν δύο άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και γάντια, μπούκαραν στο σπίτι του 54χρονου με σκοπό τη ληστεία. Εκείνος κοιμόταν στο δωμάτιο της κουζίνας όπως κατήγγειλε στην αστυνομία, όταν και ενώ ήταν ξαπλωμένος ο ένας δράστης άρχισε να τον ταρακουνάει ζητώντας του επιτακτικά να τους πει που έχει κρυμμένα χρήματα, την ίδια στιγμή που ο άλλος άρχισε να ψάχνει το σπίτι για χρήματα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Onlarissa.gr.



Ο πρώτος μάλιστα του κατάφερε μερικές γροθιές στο πρόσωπο για να τον αναγκάσει να μιλήσει. Εκείνη τη στιγμή ο 54χρονος βρήκε το θάρρος να αρπάξει κάποια γυάλινα μπουκάλια που ήταν δίπλα του και άρχισε να τα πετάει πάνω στους δράστες που φοβήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να τον ληστέψουν όπως ήταν το αρχικό του σχέδιο.



Το θύμα της επίθεσης των άγνωστων δραστών χρειάστηκε να δεχθεί ιατρική περίθαλψη από το γειτονικό Κέντρο Υγείας των Γόννων όπου και μετέβη αμέσως μετά για τις πρώτες βοήθειες.



Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τεμπών διεξάγουν έρευνα αναζητώντας τους δύο δράστες.

Τον απόλυτο τρόμο και πανικό βίωσε ένας 54χρονος άνδρας τα ξημερώματα της Παρασκευής και ενώ εκείνος κοιμόταν στην κουζίνα της οικίας του.