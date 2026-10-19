Ασταμάτητες λαμεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - 463 αφίξεις σε λίγες ώρες σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές προς τη νότια Κρήτη, με διαδοχικά περιστατικά να καταγράφονται στην Ιεράπετρα και...

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές προς τη νότια Κρήτη, με διαδοχικά περιστατικά να καταγράφονται στην Ιεράπετρα και στο Ηράκλειο. Οι νέες αφίξεις εντείνουν την πίεση στις τοπικές Αρχές.Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, 463 μετανάστες αποβιβάστηκαν από σήμερα το πρωί στο Μύρτο Ιεράπετρας ανάμεσά τους γυναίκες αλλά και παιδιά. Επίσης, άλλοι 42 νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Λούτρα νότια του Νομού Ηρακλείου ενώ ακόμα 23 άτομα έφτασαν στα Πλατιά Περάματα Ηρακλείου.Από την αρχή του Οκτωβρίου σχεδόν 60 περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Κρήτη με περίπου 2.800 μετανάστες, ενώ από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί πλησιάζουν τις 20.000 παρουσιάζοντας αύξηση 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.