Επιτέλους Ακούστε τον... Τραμπ: «Η Γαλλία φλέγεται! Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!» Σοκαριστικές είναι οι εικόνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στη μετανάστευση για τις ταραχές που συγκλόνισαν χθες τη Γαλλία, καλώντας το Παρίσι να αυστηροποιήσε...



Πλιάτσικο και χάος στη Γαλλία: Κουκουλοφόροι σπάνε βιτρίνες, αρπάζουν ό,τι βρουν





Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κουκουλοφόρους να σπάνε βιτρίνες, να εισβάλλουν σε καταστήματα και να αρπάζουν προϊόντα μεγάλης αξίας, προτού εξαφανιστούν στους γύρω δρόμους. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται γνωστά fashion brands, όπως η Louis Vuitton, η Celine και η Dior, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από τις Galeries Lafayette, ένα από τα πιο γνωστά πολυκαταστήματα του Παρισιού, που φιλοξενεί μερικούς από τους ακριβότερους οίκους μόδας στον κόσμο.



Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων, με ιδιαίτερο στόχο τις μπουτίκ πολυτελών οίκων μόδας και τα καταστήματα ακριβών προϊόντων.Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κουκουλοφόρους να σπάνε βιτρίνες, να εισβάλλουν σε καταστήματα και να αρπάζουν προϊόντα μεγάλης αξίας, προτού εξαφανιστούν στους γύρω δρόμους. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται γνωστά fashion brands, όπως η Louis Vuitton, η Celine και η Dior, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από τις Galeries Lafayette, ένα από τα πιο γνωστά πολυκαταστήματα του Παρισιού, που φιλοξενεί μερικούς από τους ακριβότερους οίκους μόδας στον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στη μετανάστευση για τις ταραχές που συγκλόνισαν χθες τη Γαλλία, καλώντας το Παρίσι να αυστηροποιήσει την μεταναστευτική του πολιτική.«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.