Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού: Ημερίδα με θέμα τη «Νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας που Διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο»

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ) ημερίδα με θέμα «Η Νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλ...







Την ημερίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) καθώς και οι σπουδαστές των Σχολείων Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) εκπαιδευτικής σειράς 46/26 και εκπαιδευτικής σειράς (ΔΥ-ΤΥ) 58/26.



Τέλος, τον γενικό συντονισμό της ημερίδας ανέλαβε ο δημοσιογράφος, διπλωματικός και αμυντικός συντάκτης της εφημερίδας «Η Καθημερινή», κ. Βασίλης Νέδος. Την ημερίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) καθώς και οι σπουδαστές των Σχολείων Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) εκπαιδευτικής σειράς 46/26 και εκπαιδευτικής σειράς (ΔΥ-ΤΥ) 58/26.Τέλος, τον γενικό συντονισμό της ημερίδας ανέλαβε ο δημοσιογράφος, διπλωματικός και αμυντικός συντάκτης της εφημερίδας «Η Καθημερινή», κ. Βασίλης Νέδος.

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ) ημερίδα με θέμα «Η Νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας που Διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο: Ανακατανομή Ισχύος, Περιφερειακή Ασφάλεια και Στρατηγικές Επιλογές της Ελλάδας», παρουσία του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, εκπροσωπώντας και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.Στην ημερίδα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και η οποία έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της ΣΠΠΝ, συμμετείχαν ως ομιλητές, ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή» κ. Αλέξης Παπαχελάς, ο καθηγητής ελληνορωμαϊκού και Ισλαμικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) κ. Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνος Υφαντής, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Άγγελος Συρίγος, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων κ. Ανδρέας Θεοφάνους, καθώς και ο αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και καθηγητής Χρηματοοικονομικής κ. Αριστείδης Σάμιτας.Την αποφώνηση πραγματοποίησε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης.