Φρίκη στον Βόλο... Προφυλακίστηκε μητέρα που διακινούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της μικρότερης των 12 ετών!

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά την παραγωγή και διακίνηση ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου αναμένεται να εξεταστε...





Κατηγορούμενη είναι μια 51χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία φέρεται να δημιούργησε και να διέθεσε υλικό που αφορούσε την ανήλικη κόρη της, η οποία την επίμαχη περίοδο δεν είχε συμπληρώσει τα 12 χρόνια.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesia News, οι πράξεις για τις οποίες παραπέμπεται σε δίκη φέρεται να τελέστηκαν στον Βόλο από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024.



Όπως περιγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, η κατηγορούμενη φέρεται να δημιούργησε και να κατείχε ψηφιακό υλικό με την ανήλικη κόρη της, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να έστειλε σε άνδρα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αποστολή του υλικού φέρεται να έγινε με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία, κατοχή και διακίνηση σχετικού υλικού μέσω πληροφοριακών συστημάτων.



Προσωρινά κρατούμενη η 51χρονη



Η 51χρονη βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία και θα αποφανθεί επί των κατηγοριών.



Για την προστασία του παιδιού δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία ταυτότητας ή άλλες λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώρισή του.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά την παραγωγή και διακίνηση ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου αναμένεται να εξεταστεί τον Νοέμβριο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας.