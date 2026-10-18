Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Πιλότος Canadair της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς

Συγκλονίζει η αδελφή του 41χρονου πιλότου που έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), μαζί με έναν 58χρονο συνεπιβαίνοντα, ότ...



Η οικογένεια του 41χρονου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει την τραγωδία. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και, σύμφωνα με πληροφορίες, διέθετε μεγάλη πτητική εμπειρία στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήταν πιλότος σε Canadair.



Μιλώντας για την απώλεια του αδελφού της, η αδελφή του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους.



«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Το χρονικό της τραγωδίαςΤο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, στην Κονταριώτισσα.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Συγκλονίζει η αδελφή του 41χρονου πιλότου που έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), μαζί με έναν 58χρονο συνεπιβαίνοντα, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας.