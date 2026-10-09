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Ιστορική φωτογραφία: όταν ο Βασιλιάς Παύλος και η Βασίλισσα Φρειδερίκη πήγαν για προσκύνημα στον Άγιο Ανδρέα

Οκτωβρίου 09, 2026

Μια φωτογραφία, με ιστορική πλέον αξία ανήρτησε παλαιότερα στην προσωπική της σελίδα στο facebook η δημοσιογράφος Γωγώ Καραλή. Πρόκειται γι...


Μια φωτογραφία, με ιστορική πλέον αξία ανήρτησε παλαιότερα στην προσωπική της σελίδα στο facebook η δημοσιογράφος Γωγώ Καραλή. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από το προσκύνημα που πραγματοποίησαν το 1962, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, ο βασιλιάς Παύλος με τη βασίλισσα Φρειδερίκη.






Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του πατέρα της, Γιάννη Καραλή. Έγραψε η δημοσιογράφος:
"Σήμερα στην Πάτρα γιορτάζουμε τον πολιούχο μας.
Μια φωτογραφία από τα παλαιά.
Εορτή του Αγίου Ανδρέα το 1962.
Οι βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη εξέρχονται του ναού (του παλαιού γιατί ο νέος εγκαινιάστηκε 12χρόνια αργότερα) μετά το τέλος της Δοξολογίας για να ακολουθήσουν την λιτανεία της εικόνας και του μικρού δακτύλου του Πρωτοκλήτου. Ούτε η τιμία Κάρα ,ούτε το τμήμα του σταυρού του πολιούχου μας είχαν επιστραφεί τότε στην Πάτρα.
Η φωτογραφία από το αρχείο του πατέρα μου Γιάννη Καραλή ,που εικονίζεται δεξιά της βασιλίσσης Φρειδερίκης".




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