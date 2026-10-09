Νέο χτύπημα κατά των ναρκωτικών από το ελληνικό FBI: Βγήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης, τρεις συλλήψεις

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 35 κιλά κοκαΐνης και πάνω από 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάν...

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά:



35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης.



256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.



55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.



170 ευρώ.



Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.



Επτά κινητά τηλέφωνα.



Τρεις κάρτες μνήμης.



Γάντια, πλήθος νάιλον συσκευασιών και τέσσερα κλειδιά.



Σημειώνεται ότι ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.



Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές έρευνες και διασταυρώσεις στοιχείων.



Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 35 κιλά κοκαΐνης και πάνω από 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.Οι συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και ένας 29χρονος Έλληνας ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής εντοπίστηκε αρχικά ο 44χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση.Σε δεύτερη επιχείρηση στη Δυτική Αττική, εντοπίστηκε ο 29χρονος κατηγορούμενος. Στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του βρέθηκαν 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστής ως SKUNK, καθώς και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τις συγκεκριμένες ποσότητες είχε προμηθεύσει στους δύο άνδρες ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε και για λογαριασμό ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται από τις αρχές.Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 23χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης.245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα».Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 23χρονος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς.Σε έρευνες που έγιναν και στα σπίτια των άλλων δύο συλληφθέντων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών.