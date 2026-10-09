Το Πεντάγωνο σχεδιάζει «τριήμερο «σφυροκόπημα» στο Ιράν παρότι ο Τραμπ αρνείται επιθέσεις προεκλογικά

Το Πεντάγωνο έχει καταρτίσει σχέδια για μια εντατική στρατιωτική επιχείρηση τριήμερης διάρκειας κατά του Ιράν, όπως ανέφεραν οι New York...

Το Πεντάγωνο έχει καταρτίσει σχέδια για μια εντατική στρατιωτική επιχείρηση τριήμερης διάρκειας κατά του Ιράν, όπως ανέφεραν οι New York Times την Πέμπτη, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωνε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα εξαπολύσει επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.Ο αμερικανικός στρατός, ενεργώντας κατόπιν εντολών του Τραμπ, έχει επεξεργαστεί επιλογές για πλήγματα κατά του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων στρατιωτικών στόχων, ανέφεραν οι NYT, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους.Ανώτατα στελέχη εθνικής ασφάλειας, υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, συζήτησαν τα σχέδια στο Καμπ Ντέιβιντ την περασμένη Παρασκευή, με τις επιλογές να εστιάζουν σε μια σύντομη, εντατική επιχείρηση διάρκειας περίπου τριών ημερών, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για την πρόταση.Τα πλήγματα θα εστιάζονταν στο ιρανικό οπλοστάσιο πυραύλων και drones —μεγάλο μέρος του οποίου έχει ανακατασκευαστεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) μετά την αρχική φάση του πολέμου—, ανέφερε η εφημερίδα. Άλλοι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και κέντρα διοίκησης και κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης.Το Axios έχει ήδη μεταδώσει ότι το Πεντάγωνο πριν από μερικές ημέρες έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για μια πιθανή επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.Η οδηγία δεν όριζε ημερομηνία για τα πλήγματα και ο Τραμπ δεν είχε λάβει τελική απόφαση, ανέφερε το Axios, προσθέτοντας ότι τυχόν νέες μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις αναμενόταν να περιλαμβάνουν βομβαρδισμούς μεγάλης κλίμακας κατά ιρανικών ενεργειακών και πυρηνικών στόχων, καθώς και υποδομών.Οι στρατιωτικές προετοιμασίες πραγματοποιούνται ενώ ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επισημαίνοντας παράλληλα τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη διεξάγουν «παραγωγικές συνομιλίες».Οι NYT ανέφεραν επίσης ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει προτάσεις τους τελευταίους μήνες για επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμάσει νέες επιλογές.Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα αναμένεται να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή τις επόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο της μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής ενίσχυσης της περιοχής, σύμφωνα με την εφημερίδα.Πηγή: skai.gr