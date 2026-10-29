«Το Χωριάτικο»: Ελέγχονται κρατικοί υπάλληλοι για διασυνδέσεις με το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ξετυλίγεται το κουβάρι για το πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» με τον φάκελο να διαβιβάζεται στο Εσ...



«Αχυράνθρωποι» ανύπαρκτα άτομα, ακόμη και νεκροί



Κεντρικό ρόλο στο φερόμενο σύστημα είχαν περισσότεροι από 100 «αχυράνθρωποι», οι οποίοι, λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ. Αλλοδαποί, οικονομικά ευάλωτοι, νεκροί ακόμα και ανύπαρκτα πρόσωπα ήταν ανάμεσα στους φερόμενους διαχειριστές εταιριών.



Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση 65χρονης άπορης από τη Ζάκυνθο που ζει σε δομή και ήταν η διαχειρίστρια 10 εταιριών, ανάμεσα τους και μεγάλου φούρνου.

Τα strip clubs



Κεντρικό σημείο της δραστηριότητας strip club στη Συγγρού.



Τον Ιούνιο άνδρας καλεί τον Γιαννακόπουλο και καταγράφεται να του λέει: «Ναι κύριε Άγγελε καλησπέρα. Με λένε Ν… και σας παίρνω με αφορμή για μία κοπέλα η οποία ενδιαφέρεται να εργαστεί στο CLUB στο A… . Θα σας ξανακαλέσω σε μια ωρίτσα, μιάμιση περίπου. Ευχαριστώ».



Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται η ίδια δραστηριότητα με μεταφορά γυναικών και στην Μύκονο.



«Στείλε μου τα ονόματα των κοριτσιών για να τα προωθήσω στην Κ… στο Κεντρικό Γραφείο της Κηφισού. Το λογιστικό γραφείο έχει κλείσει αυτή τη στιγμή και εγώ θα αποχωρήσω σε πέντε λεπτά».



Οι 59 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σε ομάδες την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής στην αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», αποκαλούσαν «βαφτιστήρια» δημόσιους υπαλλήλους που δωροδοκούσαν, λειτουργούσαν περισσότερες από 433 επιχειρήσεις σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο και άλλες περιοχές.Παράλληλα εμφάνιζαν νεκρούς ως διαχειριστές εταιριών, απέκρυπταν κέρδη άνω των 30,5 εκατ. ευρώ και δεν απέδιδαν ΦΠΑ 43,2 εκατ. ευρώ.Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των «Τα ΝΕΑ» και «Το ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ελεγχθούν οι κρατικοί υπάλληλοι που είχαν διασυνδέσεις με το κύκλωμα.Σε βάρος των 59 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί βαριές διώξεις για 9 κακουργήματα από διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του δημοσίου έως μαστροπεία και κλοπέςΟ Αρχές δείχνουν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο ως εγκέφαλο της οργάνωσης. Κομβικό ρόλο στο πώς δρούσε το κύκλωμα παίζουν ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, η σύζυγος του Γιαννακόπουλου που ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ένας 80χρονος λογιστής και οι κόρες του, ο 43χρονος επονομαζόμενος Σάκης, ένας επιχειρηματίας της Ρόδου, μια 47χρονη που δρούσε ως διαχειρίστρια και οι αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 6 είναι νεκροί και οι 13 ανύπαρκτα πρόσωπα.Οι κωδικοί και τα ψευδώνυμαΟ ίδιος φέρεται να προσπαθούσε να κρύψει με κάθε τρόπο την ταυτότητα του και να αποπροσανατολίζει τις αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης τον αποκαλούσαν «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss», «Φάνης».Όπως κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ τα μέλη στις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Οι εταιρίες του κυκλώματος ήταν ο «Όμιλος», τα POS ήταν τα «μηχανάκια», οι ποσότητες ναρκωτικών που συχνά διακινούνταν ήταν τα «σουβλάκια» και τα μετρητά ήταν τα «μαγκούτ».Χρήματα φέρεται πως διακινήθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού σε Ισλανδία, Δανία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Ολλανδία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Γαλλία.Η γυναίκα «κλειδί»Πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση αποτελεί μια 47χρονη που εμφανίζεται ως το «δεξί χέρι» και βοηθός του Γιαννακόπουλου.Είναι εκείνη που μεσολαβεί όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Όπως έγινε πριν από κάποιους μήνες μετά από ένα εργατικό ατύχημα σε φούρνο επί της Συγγρού.Μετά από συνομιλία της με προϊσταμένη επιθεώρησης εργασίας η 47χρονη μιλά με μέλος του κυκλώματος και συμφωνούν στην αγορά αρωμάτων και κραγιόν μάρκας «YVES SAINT LAURENT» για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.