Ιδού ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ «ΟΡΚΟΣ» του ΕΑΜίτη που κρύβουν οι κομμουνιστές: «Ύψιστο καθήκον κάθε εργαζομένου είναι η υπεράσπιση της Σοβιετικής ένωσης» ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...









Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ανάμεσα στα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν τα κόκκινα σκυλιά του καθεστώτος, για να μας πείσουν ότι κατά την περίοδο του πολέμου και της κατοχής ήταν… πατριώτες (ευτυχώς γι’ αυτούς που δεν μπορεί να σηκωθεί από τον τάφο του ο παππούς Κάρολος –Μαρξ- να τους σκάσει μερικά… σκαμπίλια – ακούς εκεί και μαρξιστές και πατριώτες!), είναι και ο όρκος των εαμοβουλγάρων, τον οποίο αντιπαραβάλλουν με τον όρκο των εθνικών αγωνιστών των Ταγμάτων Ασφαλείας (χωρίς τους οποίους δεν θα υπήρχε σήμερα Ελλάδα και οι οποίοι έπαιρναν εντολές από το Κάϊρο!), δήθεν προς τον Χίτλερ.Αυτός ο δήθεν «όρκος» που παρουσιάζουν, είναι ένα ακόμα πλαστογράφημα, που το’ χουν βγάλει από την… κοιλιά τους!Όσον αφορά το γιατί και για ποιόν αγωνίστηκε ο καθένας, ας δούμε τι λέει επί λέξει η απόφαση ιδρύσεως του ΕΑΜ – που αρχίζει και τελειώνει με την ίδια φράση, την «υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης». Ιδού το ντοκουμέντο της ξεφτίλας τους:(ΥΓ): Μια ζωή στην υπηρεσία ξένων αφεντάδων η ελληνόφωνη (κι όχι ελληνική…) αριστερά! Τότε της «μαμάς» Μόσχας, τώρα του… «μπαμπά» Σόρος!(ΥΓ) 2: Ουστ προδότες!