29 Οκτωβρίου 1956: Έναρξη της κρίσης του Σουέζ: Δυνάμεις του Ισραήλ εισβάλλουν στη χερσόνησο του Σινά...

Η Κρίση του Σουέζ ξεκίνησε επίσημα στις 29 Οκτωβρίου 1956, όταν στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εισέβαλαν στη χερσόνησο του Σινά, ακολου...



Προκλήθηκε από την απόφαση του Αιγύπτιου Προέδρου Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ στις 26 Ιουλίου 1956 να εθνικοποιήσει τη Διώρυγα του Σουέζ.



Βρετανία, Γαλλία και Ισραήλ επιτέθηκαν στην Αίγυπτο για να ανακτήσουν τον έλεγχο της διώρυγας και να αποδυναμώσουν τον Νάσερ.







Η έντονη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και τη Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ) μέσω του ΟΗΕ ανάγκασε τους εισβολείς σε κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση.



Η κρίση έληξε στις 7 Νοεμβρίου 1956, οδήγησε στην παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντονι Ήντεν και επιβεβαίωσε το τέλος της Βρετανίας και της Γαλλίας ως παγκόσμιων υπερδυνάμεων

Η Κρίση του Σουέζ ξεκίνησε επίσημα στις 29 Οκτωβρίου 1956, όταν στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εισέβαλαν στη χερσόνησο του Σινά, ακολουθούμενες λίγο αργότερα από στρατιωτική επέμβαση της Βρετανίας και της Γαλλίας.Βασικά Γεγονότα και ΑιτίεςΔυνάμεις του Ισραήλ εισβάλλουν στη χερσόνησο του Σινά, με την ενίσχυση της Βρετανίας και της Γαλλίας, εναντίον της Αιγύπτου, μετά την απόφαση της τελευταίας να εθνικοποιήσει την διώρυγα του Σουέζ.