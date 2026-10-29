Τους αφήνουμε και αποθρασύνονται... «Έκρηξη» +185% στις τουρκικές παραβιάσεις το 2026



Αύξηση 185% στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου



Η πιο εντυπωσιακή και ανησυχητική μεταβολή εντοπίζεται στον αεροπορικό τομέα. Ενώ ολόκληρο το 2025 είχε κλείσει με συνολικά 225 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.), το πρώτο εννεάμηνο του 2026 (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) οι παραβιάσεις εκτοξεύθηκαν στις 643.



Πρόκειται για μια ιλιγγιώδη αύξηση της τάξης του 185,7%, η οποία γίνεται ακόμη πιο χαοτική αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο ο Αύγουστος του 2026 (214 παραβιάσεις) ισοφάρισε σχεδόν τη δραστηριότητα ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς! Παράλληλα, οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ. / ICAO) σημείωσαν άνοδο 22,2%, φτάνοντας τις 869 έναντι 711 του 2025, ενώ ο αριθμός των τουρκικών αεροσκαφών που εισήλθαν στο FIR Αθηνών αυξήθηκε κατά 61,4% (591 αεροσκάφη το 2026 έναντι 366 το 2025).

Ποιοτική αναβάθμιση της έντασης



Τα ρεκόρ του 2026 δεν είναι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Ο Σεπτέμβριος του 2026 αναδείχθηκε στον μήνα της απόλυτης αιχμής, καταγράφοντας:



* Ιστορικό υψηλό παραβάσεων Κ.Ε.Κ. με 217 μέσα σε 30 ημέρες.



* Το ρεκόρ συγκέντρωσης αεροσκαφών με 151 να επιχειρούν στο Αιγαίο.



* Τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή πίεση με 5 οπλισμένους σχηματισμούς, 3 εμπλοκές (αερομαχίες) και 2 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος, τη στιγμή που το 2025 οι υπερπτήσεις ήταν μηδενικές.

Στο «κόκκινο» και τα Χωρικά Ύδατα



Η πίεση δεν περιορίζεται στον αέρα. Στα Εθνικά Χωρικά Ύδατα (Ε.Χ.Υ.), το πρώτο εννεάμηνο του 2026 κατέγραψε ήδη 2.705 παραβιάσεις, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής το σύνολο του 2025 (2.988 παραβιάσεις). Με τον μηνιαίο μέσο όρο να έχει αυξηθεί από τις 249 παραβιάσεις το 2025 στις 300,6 το 2026 (αύξηση 20,7%), είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το τρέχον έτος θα σπάσει κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ. Ο Αύγουστος του 2026 αναδείχθηκε πρωταθλητής της θαλάσσιας παραβατικότητας με 453 παραβιάσεις (16,7% του ετήσιου συνόλου).

Η νέα απειλή: Το Modus Operandi των UAV



Η ακτινογραφία της τουρκικής στρατηγικής δείχνει ότι η Άγκυρα έχει αλλάξει δόγμα. Όπως φάνηκε και από τα πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία του Οκτωβρίου (όπου για παράδειγμα στις 21 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 17 παραβιάσεις, εκ των οποίων οι 12 από UAV), τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν πλέον το βασικό εργαλείο αμφισβήτησης. Στο πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου, τα UAV αποτέλεσαν το 88,5% των συνολικών αεροσκαφών (77 από τα 87), επιτρέποντας στην Τουρκία να διατηρεί καθημερινή παρουσία σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο με ελάχιστο οικονομικό και επιχειρησιακό κόστος.



Η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα, με τα ελληνικά μαχητικά να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν κάθε εισβολέα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, όμως η στατιστική εικόνα του 2026 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διαρκή ένταση που επιχειρεί να παγιώσει η Άγκυρα.

Η ανάλυση των επίσημων στατιστικών στοιχείων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αποκαλύπτει μια γεωμετρική αύξηση τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα, με την Άγκυρα να επιστρατεύει μαζικά τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (UAV) για τη διεξαγωγή ενός διαρκούς «πολέμου φθοράς».