Διακινητής λαθρομεταναστών έκρυβε ανήλικους στο πορτ-μπαγκάζ – Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη 41χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν ...

Στη σύλληψη 41χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε παράνομα ανήλικους παράτυπους μετανάστες.Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ ο 41χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος μετά την Άσσηρο και στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη.Προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε από τις Αρχές και ο 41χρονος συνελήφθη.Στον χώρο των αποσκευών εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το όχημα μεταφοράς, οι εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το όχημα καθώς και ζεύγος αλλοδαπών πινακίδων, που ανευρέθηκαν εντός του οχήματος και αντιστοιχούν με την άδεια κυκλοφορίας.