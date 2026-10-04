Πενικιλίνη: Εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι είναι αλλεργικοί – Καμπανάκι των ειδικών για τη χρήση της

Λανθασμένα εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι αλλεργικοί στην πενικιλίνη, προειδοποιούν οι ειδικοί επιστήμονες. Η Royal Pharmaceut...

Η αδυναμία λήψης πενικιλίνης θα μπορούσε να αναγκάζει τους ασθενείς να λαμβάνουν άλλα αντιβιοτικά που μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν και μπορεί να χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο σε ορισμένες περιπτώσεις.Μια εργασία που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Clinical Pharmacology το 2019 διαπίστωσε ότι μεταξύ 6% και 10% των Βρετανών και των Αμερικανών καταγράφονται ως αλλεργικοί στην πενικιλίνη. Ωστόσο σημείωσε ότι «το 90-95% αυτών των διαγνώσεων βρέθηκε να είναι λανθασμένες» μετά από ολοκληρωμένες δοκιμές.Εν τω μεταξύ, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Antimicrobial Chemotherapy επίσης το 2019 υπολόγισε ότι τα λανθασμένα αρχεία αλλεργίας στην πενικιλίνη επηρεάζουν 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Αγγλία. Οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι αλλεργικοί στην πενικιλίνη για διάφορους λόγους, όπως η εμφάνιση ναυτίας ή διάρροιας μετά τη λήψη του φαρμάκου. Μερικές φορές, η αντιμετώπιση της λοίμωξης μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα όπως εξάνθημα που θεωρείται αλλεργική αντίδραση και αναφέρεται ως τέτοια. Επιπλέον, μία αλλεργία που εμφανίστηκε στην παιδική ηλικία μπορεί να έχει υποχωρήσει, αλλά η αντίληψη ότι έχουμε αλλεργία παραμένει.Ο Tase Oputu, του RPS, είπε: «Πολλά άτομα διατρέχουν χαμηλό ή πολύ χαμηλό κίνδυνο να έχουν γνήσια αλλεργία στην πενικιλλίνη και συχνά ανακαλύπτουμε μετά από προσεκτική έρευνα ότι μπορούν να πάρουν την πενικιλίνη με ασφάλεια. Άλλοι, που μπορεί να είχαν μια σοβαρή αντίδραση στο παρελθόν, θα χρειαστούν τεστ αλλεργίας και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην μπορέσουν ποτέ να πάρουν πενικιλίνη. Οι ασθενείς θα πρέπει να μιλήσουν με τον φαρμακοποιό τους ή άλλον επαγγελματία υγείας για να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ ανεπιθύμητων ενεργειών και αλλεργικών αντιδράσεων, οι οποίες μερικές φορές μπορεί να μοιάζουν, ώστε να λαμβάνουν την πιο αποτελεσματική θεραπεία για τις ανάγκες τους».