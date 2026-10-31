Νέο κύμα κακοκαιρίας «έρχεται» στη χώρα – Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες και ποιες περιοχές θα πληγούν

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία θα ...



Ο καιρός το Σάββατο 31 Οκτωβρίου



Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές.



Βροχοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα δυτικά, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία. Τις βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στα νότια, ενώ στα δυτικά οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα.



Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα νότια ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, που το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 16 με 19 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης.Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η αστάθεια θα ξεκινήσει σταδιακά από το Σάββατο, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές. Πρόκειται για διαδοχικά καιρικά συστήματα που διατηρούν τη χώρα σε φθινοπωρινό σκηνικό.