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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ο μαθηματικός γρίφος με το χαλασμένο ρολόι... Μπορείτε να τον λύσετε;

Οκτωβρίου 30, 2026

  Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ρολόι το οποίο είναι χαλασμένο και χάνει 24 λεπτά κάθε ώρα. Το ρυθμίσαμε, λοιπόν, στις 12:00 το μεσημέρι στη...

 



Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ρολόι το οποίο είναι χαλασμένο και χάνει 24 λεπτά κάθε ώρα. Το ρυθμίσαμε, λοιπόν, στις 12:00 το μεσημέρι στην σωστή ώρα και τώρα δείχνει 3:00. Έχει σταματήσει όμως να λειτουργεί εδώ και 1 ώρα. Τι ώρα είναι στην πραγματικότητα.

Η απάντηση παρακάτω…



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Η απάντηση:

Για κάθε πραγματική ώρα που περνάει, στο ρολόι περνούν μόνο 36 λεπτά. Από τις 12 το μεσημέρι το ρολόι έχει τρέξει κατά 180 δικά του λεπτά που αντιστοιχούν σε 5 πραγματικές ώρες. Αφού έχει σταματήσει και μία ώρα, η πραγματική ώρα είναι 6 το απόγευμα.

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