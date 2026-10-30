Ο μαθηματικός γρίφος με το χαλασμένο ρολόι... Μπορείτε να τον λύσετε;

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ρολόι το οποίο είναι χαλασμένο και χάνει 24 λεπτά κάθε ώρα. Το ρυθμίσαμε, λοιπόν, στις 12:00 το μεσημέρι στη...

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ρολόι το οποίο είναι χαλασμένο και χάνει 24 λεπτά κάθε ώρα. Το ρυθμίσαμε, λοιπόν, στις 12:00 το μεσημέρι στην σωστή ώρα και τώρα δείχνει 3:00. Έχει σταματήσει όμως να λειτουργεί εδώ και 1 ώρα. Τι ώρα είναι στην πραγματικότητα.Η απάντηση παρακάτω…Η απάντηση:Για κάθε πραγματική ώρα που περνάει, στο ρολόι περνούν μόνο 36 λεπτά. Από τις 12 το μεσημέρι το ρολόι έχει τρέξει κατά 180 δικά του λεπτά που αντιστοιχούν σε 5 πραγματικές ώρες. Αφού έχει σταματήσει και μία ώρα, η πραγματική ώρα είναι 6 το απόγευμα.