Προκαλούν τα τουρκικά ΜΜΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ανατρέπονται οι ισορροπίες – Ασπίδα στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας»

Προκαλούν πανηγυρίζοντας τα τουρκικά ΜΜΕ με αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το κο...



Yeni Şafak: «Ιστορική έγκριση επτά χρόνια μετά»



Σε ακόμα πιο θριαμβευτικό τόνο, η Yeni Şafak κυκλοφορεί με τίτλο «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι τώρα πιο ισχυρή από ποτέ: Ιστορική έγκριση από τη Λιβύη, 7 χρόνια μετά», ενώ σε ξεχωριστό άρθρο εξαπολύει επίθεση κατά της Ελλάδας με τον τίτλο: «Το κακομαθημένο παιδί της Δύσης βρίσκεται σε πανικό: Η νίκη της Τουρκίας στη Λιβύη έπεσε σαν βόμβα στην Ελλάδα».Πηγή: Yeni Şafak



Στο πρώτο άρθρο τονίζεται ότι «η αποδοχή της συμφωνίας, στην οποία αντιτάσσονταν προηγουμένως πολιτικοί κύκλοι κοντά στον Χαλίφα Χάφταρ, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στις διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις της Άγκυρας με παράγοντες στην ανατολική Λιβύη».Πηγή: Yeni Şafak



Η εφημερίδα καταλήγει πως η συμφωνία «καθορίζει ένα μέρος των δυτικών ορίων υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, παρέχοντας παράλληλα ένα νομικό πλαίσιο για τις αμοιβαίες θαλάσσιες αξιώσεις και των δύο χωρών», συνιστώντας «έναν από τους διπλωματικούς πυλώνες της χώρας ενάντια στις προσπάθειες αποκλεισμού της από τις ενεργειακές και ναυτικές δραστηριότητες».

Προκαλούν πανηγυρίζοντας τα τουρκικά ΜΜΕ με αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το κοινοβουλευτικό σώμα της Λιβύης.Τις τελευταίες ώρες, εφημερίδες όπως οι Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet και Yeni Şafak προβάλλουν την εξέλιξη ως στρατηγικό ορόσημο που θωρακίζει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», αποδίδοντας την ομόφωνη έγκρισή του στη διπλωματική προσέγγιση της Άγκυρας με όλες τις πλευρές στη λιβυκή επικράτεια.Στο ρεπορτάζ της Hürriyet, η έγκριση της συμφωνίας από το λιβυκό κοινοβούλιο χαρακτηρίζεται ως εξέλιξη με τεράστιο γεωπολιτικό βάρος.«Η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μια «ισχυρή απάντηση στα μονομερή βήματα της ελληνοκυπριακής διοίκησης από το 2003, η οποία συμπεριφέρεται σαν να είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του νησιού και παραβιάζει την αρχή της ισότητας επιχειρώντας να οριοθετήσει θαλάσσια σύνορα».Παράλληλα, επαναλαμβάνεται η πάγια τουρκική θέση ότι η Ελλάδα, μέσω των «μαξιμαλιστικών στόχων» του Χάρτη της Σεβίλλης, επεδίωκε να περιορίσει την Τουρκία σε μια στενή ζώνη γύρω από τον κόλπο της Αττάλειας.Υπό τον τίτλο «Η συμφωνία για τη Γαλάζια Πατρίδα υπεγράφη!», η Milliyet εστιάζει τόσο στα τεχνικά όσο και στα διπλωματικά οφέλη για την Άγκυρα, συνδέοντας την εξέλιξη με τη συνάντηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον Σαντάμ Χαφτάρ.«Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για τον τερματισμό του πολιτικού αδιεξόδου στη Λιβύη, η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του Σαντάμ Χαφτάρ δείχνει έναν αυξανόμενο διάλογο με διαφορετικά κέντρα εξουσίας στη Λιβύη», σημειώνει η εφημερίδα.Τονίζεται επίσης ότι «χάρη στο Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, η ακτογραμμή Μαρμαρίδας-Φετιγιέ-Κας της Τουρκίας έχει γίνει γειτονική με την ακτογραμμή Ντέρνα-Τομπρούκ και Μπορντίγια της Λιβύης».Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία θα μπορεί πλέον να εκδίδει άδειες για έρευνα και γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ «μια “ασπίδα” θα σχηματιστεί στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας, της ελληνοκυπριακής διοίκησης και της Αιγύπτου».Η Cumhuriyet προσεγγίζει το θέμα υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες πολιτικές ανακατατάξεις στη Λιβύη και τις διπλωματικές κινήσεις της Άγκυρας.Πηγή: Cumhuriyet«Μια άλλη σημαντική απόφαση που έλαβε το κοινοβούλιο ήταν η άρση του μποϊκοτάζ που είχε επιβληθεί εναντίον της Τουρκίας το 2020», επισημαίνει η εφημερίδα.Προστίθεται δε ότι η Τουρκία, παράλληλα με τις σχέσεις της με την κυβέρνηση της Τρίπολης στα δυτικά της χώρας, «έχει αυξήσει τις διπλωματικές και στρατιωτικές επαφές της με τον Χαλίφα Χάφταρ και την οικογένειά του, οι οποίοι υπήρξαν επιρροή στην ανατολική Λιβύη τα τελευταία χρόνια», με την κύρωση του μνημονίου να επισφραγίζεται μετά την αλλαγή ηγεσίας στο λιβυκό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο.Υπενθυμίζεται ότι ο Αγκίλα Σάλεχ απομακρύνθηκε από την προεδρία του λιβυκού κοινοβουλίου, την οποία κατείχε από το 2014, με τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι να εκλέγεται στη θέση του – πρόσωπο που συνδέεται με τον Σαντάμ Χαφτάρ.