Κρίση με την τουρκία... Το Αζερμπαϊτζάν έθεσε σε διεθνή λίστα καταζητούμενων Τούρκους που ζητούν πραξικόπημα στη χώρα

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Αζερμπαϊτζάν έχει θέσει σε διεθνή λίστα καταζητούμενων επτά άτομα που διαμένουν και δραστηριοποιού...

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Αζερμπαϊτζάν έχει θέσει σε διεθνή λίστα καταζητούμενων επτά άτομα που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, σε σχέση με δημόσιες εκκλήσεις για βίαιη κατάληψη της εξουσίας στο Αζερμπαϊτζάν, γράφει τοπικό δημοσίευμαΗ δήλωση αναφέρει: «Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, εντός του πεδίου των εξουσιών που του ορίζει ο νόμος, συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της συνταγματικής τάξης της χώρας, της δημόσιας ασφάλειας, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών και για την πρόληψη εκδηλώσεων θρησκευτικού ριζοσπαστισμού και εξτρεμισμού. Στο πλαίσιο αυτό, στις 16 Οκτωβρίου 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν κίνησε ποινική υπόθεση βάσει άρθρων του Ποινικού Κώδικα και η προκαταρκτική έρευνα έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ερευνών του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα».Δείτε ΧάρτεςΜε βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την προκαταρκτική έρευνα, έχουν δημιουργηθεί εύλογες υποψίες ότι ορισμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Τουρκίας, μέσω διαφόρων κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακών πλατφορμών, προετοίμασαν και διένειμαν υλικό που περιείχε εκκλήσεις για βίαιη αλλαγή της συνταγματικής τάξης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, βίαιη κατάληψη της κρατικής εξουσίας στη χώρα, καθώς και βία με βάση τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό, την υποκίνηση θρησκευτικού μίσους και εχθρότητας.Σύμφωνα με την έρευνα, οι προαναφερθείσες ομιλίες και δημοσιεύσεις δεν περιορίζονται στην έκφραση των θρησκευτικών απόψεων ατόμων ή στην κριτική των δραστηριοτήτων κυβερνητικών υπηρεσιών: το περιεχόμενό τους περιέχει ενδείξεις εκκλήσεων για βία και παράνομες αλλαγές στη συνταγματική τάξη του κράτους.Κατά τη νομική αξιολόγηση αυτών των πράξεων, μελετήθηκαν το περιεχόμενο του διανεμημένου υλικού, το πλαίσιο των δηλώσεων που χρησιμοποιήθηκαν, η μέθοδος και το κοινό της διάδοσής τους στο κοινό, η φύση της διανομής και άλλες περιστάσεις.Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν, έχουν διαπιστωθεί εύλογες υποψίες ότι ορισμένα άτομα που διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία της Τουρκίας:1. Ριντβάν Καγιά, γεννημένος το 1961, ο οποίος εργάζεται ως συγγραφέας στο περιοδικό Haksöz και στον ιστότοπο Haksöz Haber.2. Zakaria Jeran (Zəkəriyyə Cəran), γνωστός με το όνομα Abdullah İmamoğlu, γεννημένος το 1981, συγγραφέας της έκδοσης Köklü Değişim, παρουσιάστρια του Değişim TV.3. Fatih Tezcan, γεννημένος το 1976, ιδρυτής του διαδικτυακού πόρου Analiz Merkezi και συγγραφέας του προγράμματος Fatih Tezcan’la Analiz Merkezi.4. Ahmet Şanlı, γεννημένος το 1971, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Ahmet Şanlı Hukuk Bürosu.5. Fahrettin Taşkaya Saral, γεννηθείς το 1971, ερευνητής.6. Abdurrahman Tumer, γεννημένος το 1975, κάτοχος προσωπικού προφίλ στο Facebook με το όνομα Abdurrahman Tumer.7. Alparslan Tanrıkulu, ένας αθλητής που ενεργεί ως συντονιστής,«Κατά την περίοδο από 25 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, στα κοινωνικά δίκτυα X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok και σε άλλες διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης, πραγματοποίησαν ομιλίες θρησκευτικά ριζοσπαστικού χαρακτήρα με στόχο τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, τη βίαιη αλλαγή της συνταγματικής τάξης, καθώς και την υποκίνηση θρησκευτικού μίσους και εχθρότητας μέσω της χρήσης βίας, διένειμαν αυτά τα υλικά, καθώς και πολλά παρόμοια φωτογραφικά, βίντεο και άλλα υλικά σε διαδικτυακούς πόρους με ευρύ κοινό και απηύθυναν δημόσιες εκκλήσεις».Επιπλέον, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα σημείωσε σε ανακοίνωσή του ότι «σύμφωνα με το ερευνητικό υλικό, στις 3 Οκτωβρίου 2026, ο Rydvan Kaya, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Κωνσταντινούπολη (Δημοκρατία της Τουρκίας), και ο Rydvan Kaya και ο Zakaria Jeran (γνωστοί με το όνομα Abdullah Imamoglu) στις 13 Οκτωβρίου 2026, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Άγκυρα (Δημοκρατία της Τουρκίας), απηύθυναν εκκλήσεις για βίαιη κατάληψη της εξουσίας, καθώς και ομιλίες θρησκευτικού ριζοσπαστικού περιεχομένου».Διαδικαστικά μέτρα που ελήφθησανΣύμφωνα με το υλικό της έρευνας, στις 19 Οκτωβρίου 2026, τα εν λόγω 7 άτομα κατηγορήθηκαν για διάπραξη εγκλημάτων για υποκίνηση θρησκευτικού μίσους και εχθρότητας με χρήση βίας βάσει θρησκευτικού μίσους, θρησκευτικού ριζοσπαστισμού και θρησκευτικού φανατισμού και παραγωγή, αποθήκευση και διανομή υλικού που ζητά την άσκηση θρησκευτικής εξτρεμιστικής δραστηριότητας, τεκμηριώνοντας ή δικαιολογώντας την ανάγκη για τέτοια δραστηριότητα του Ποινικού Κώδικα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.Με βάση τις αιτήσεις της ανακριτικής αρχής και τα υπομνήματα του εισαγγελέα που ήταν υπεύθυνος για την προκαταρκτική έρευνα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Binagadi του Μπακού διέταξε τη σύλληψή τους ερήμην και τα άτομα αυτά έχουν τεθεί σε διεθνή λίστα καταζητούμενων.«Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα τονίζει για άλλη μια φορά ότι το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν εγγυάται σε όλους την ελευθερία συνείδησης και θρησκείας, την ελευθερία σκέψης και λόγου και το δικαίωμα έκφρασης της κοινωνικοπολιτικής τους θέσης με νόμιμα μέσα. Ωστόσο, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν παρέχει νομική βάση για δημόσιες εκκλήσεις για βίαιη κατάληψη της κρατικής εξουσίας, βίαιη ανατροπή της συνταγματικής τάξης, υποκίνηση θρησκευτικού μίσους και εχθρότητας ή εφαρμογή θρησκευτικών εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων. Η προετοιμασία και η διάδοση τέτοιων εκκλήσεων μέσω διαδικτυακών πόρων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πλατφορμών βίντεο και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας συνεπάγεται ευθύνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.haqqin.az