Ένταλμα σύλληψης για στημένους αγώνες, για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα στελέχη της ΕΟΚ

Ραγδαίες και σοκαριστικές εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του προέδου...



Συνολικά εκδόθηκαν έξι εντάλματα με εντολή του αθλητικού εισαγγελέα, ο οποίος εδώ και καιρό ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ μετά από καταγγελίες που είχαν γίνει, και τα οποία έχουν να κάνουν με χειραγώγήση αγώνων.



Υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.



Αναλυτικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχει πει:



«Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ τις επόμενες ημέρες, άντε εβδομάδες, δεν θα έχει ξαναϋπάρξει προηγούμενο. Ως Παναθηναϊκός, ούτε προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάτω από το τραπέζι αναγκάζοντας τους να παίξουν το ρόλο του καραγκιόζη, κάνοντας ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έκαναν τόσα χρόνια.



Προτιμήσαμε ως Παναθηναϊκός να πάμε μέσω του νομικού δρόμου και γιατί είμαστε Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί θέλουμε πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρουμε».





Ενώ λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, ο κ. Γιαννακόπουλος πόσταρε νέο στόρι στο instagram στο οποίο έγραψε: «Ήθελες πόλεμο... δεν ρώταγες».

Ραγδαίες και σοκαριστικές εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του προέδου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιου, αλλά και στενών συνεργατών του στην ΕΟΚ.