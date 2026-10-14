Ουκρανός στρατηγός: Η Ουκρανία κατάφερε να διαλύσει την επιθετική δυναμική της Ρωσίας

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατάφεραν να κάμψουν την επιθετική δυναμική του ρωσικού στρατού. Ωστόσο, οι προοπτικές για το τέλος του π...

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατάφεραν να κάμψουν την επιθετική δυναμική του ρωσικού στρατού. Ωστόσο, οι προοπτικές για το τέλος του πολέμου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Αυτό δήλωσε ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, σε συνέντευξή του στο BBC-Ukraine.Ο Σίρσκι εξήγησε πόσο περίπλοκο είναι να διοικεί κανείς έναν στρατό που υπερασπίζεται ένα μέτωπο 1.200 χιλιομέτρων:«Η κατάσταση πρέπει να ελεγχθεί. Ο εχθρός διαθέτει τεράστιο αριθμό πεζικού και αερομεταφερόμενων δυνάμεων. Οι σχηματισμοί του δημιουργήθηκαν ακριβώς για να διεξάγουν επιθετικές επιχειρήσεις. Καταφέραμε να υπονομεύσουμε τις δυνατότητές του, δηλαδή υπέστη τέτοιες απώλειες που μέχρι σήμερα είναι σχεδόν ανίκανος να διεξάγει οποιεσδήποτε ενεργές επιθετικές επιχειρήσεις», τόνισε ο Σίρσκι.Όπως σημειώνει ο στρατηγός, η Ουκρανία διεξάγει έναν μεγάλο πόλεμο εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια εναντίον ενός εχθρού που την ξεπερνά κυριολεκτικά σε όλα.«Αυτός είναι ένας ανταγωνισμός όχι μόνο μεταξύ των αντιμαχόμενων στρατών. Αυτός είναι ένας ανταγωνισμός τεχνολογιών, των βιομηχανικών δυνατοτήτων του κράτους. Αυτός είναι ένας ανταγωνισμός των δυνατοτήτων της οικονομικής δομής του κράτους. Αυτός είναι ένας ανταγωνισμός μεταξύ συνασπισμών, επειδή κάθε χώρα έχει τους δικούς της εταίρους και συμμάχους που μπορούν ή δεν μπορούν να της παράσχουν την απαραίτητη ποσότητα όπλων», σημειώνει ο Σίρσκι.Από αυτή την άποψη, δεν μπορούσε να δηλώσει με σαφήνεια εάν η Ουκρανία κέρδιζε:«Το ίδιο το γεγονός ότι συγκρατούμε αυτό το κύμα, το οποίο θα μπορούσε να στραφεί και να κατευθυνθεί προς την Ευρώπη, είναι ήδη ένα κατόρθωμα του κράτους μας. Ένα κατόρθωμα ολόκληρου του ουκρανικού λαού».Ταυτόχρονα, όπως προσθέτει ο στρατηγός, όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν κάποια μέρα. Αυτό, πιστεύει, επιτυγχάνεται από τους πολιτικούς μέσω διαπραγματεύσεων. «Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στα αποτελέσματα των πολεμικών επιχειρήσεων, επομένως ο ρόλος του στρατού στην έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων είναι κρίσιμος», επισημαίνει ο Σίρσκι.Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξαχθούν ενόψει «ολικής απώλειας» και επιδείνωσης της κατάστασης στο μέτωπο, όταν ο στρατός υποχωρεί. «Ή μπορούν να διεξαχθούν με ίσους όρους, όταν η Ρωσία δεν έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά υφίσταται τεράστιες απώλειες», σημείωσε ο Σίρσκι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία χάνει περίπου χίλιους και μισούς στρατιώτες κάθε μέρα.Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος στην πορεία προς την επίτευξη ειρήνης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών, σημείωσε την ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού και την υποστήριξη των εταίρων και συμμάχων της Ουκρανίας.