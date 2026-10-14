Veysel Filiz: Τον έπιασαν στα σύνορα με 100 κιλά ηρωίνη, αλλά φωτογραφίζεται δίπλα στον ψευτομουφτή Ξάνθης να υπερασπίζεται μια δήθεν τουκική μειονότητα στον ΟΑΣΕ!

Οι παρακρατικοί μηχανισμοί ενός εχθρικού καθεστώτος, δεν αντιμετωπίζονται ούτε διπλωματικά, ούτε πολιτικά. Παρά με τον ίδιο και σκληρότερο...

Οι παρακρατικοί μηχανισμοί ενός εχθρικού καθεστώτος, δεν αντιμετωπίζονται ούτε διπλωματικά, ούτε πολιτικά. Παρά με τον ίδιο και σκληρότερο τρόπο από αυτόν που επιχειρούν να δράσουν. Δεν αντιμετωπίζονται και δεν εξουδετερώνονται με "δημοκρατικές" μεθόδους...

Ας τα πάρουμε από την αρχή...

Το όνομά του Φιλίζ, ήρθε στο προσκήνιο της δημοσιότητας στα τέλη του 2020, όταν συνελήφθη στα σύνορα Τουρκίας - Βουλγαρίας (στο συνοριακό πέρασμα Hamzabeyli) έχοντας στην κατοχή του περίπου 100 κιλά ηρωίνης κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Η υπόθεση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο ίδιος είχε διατελέσει εκπρόσωπος ευρωπαϊκών μουσουλμανικών οργανώσεων και διατηρούσε στενούς δεσμούς με κυβερνητικούς κύκλους στην Τουρκία

Ο Φιλίζ είχε διασυνδέσεις με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος (AKP), ενώ η είδηση της σύλληψής του είχε αρχικά κρατηθεί μυστική από τις αρχές για περίπου δύο εβδομάδες πριν διαρρεύσει στον τύπο. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για συνωμοσία εναντίον του.

Αργότερα όμως την ευθύνη την ανέλαβε ο αδερφός του και ο Φιλίζ την έβγαλε καθαρή ξεχνώντας να μας πεί αν το αίμα του ήταν αναμεμυγμένο στην συνωμοσία που εξ αρχής ισχυρίστηκε...

Αυτός ο ίδιος τύπος έχει διατελέσει σύμβουλος τύπου της Τουρκικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, καθώς και εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής μουσουλμανικής πρωτοβουλίας EMISCO. Όταν ήταν Σύμβουλος της τουρκικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες εκδιώχθηκε για κατασκοπευτική δράση και εκφοβισμό αντιφρονούντων. Ταυτοχρονα όμως υπήρξε και διδάσκων στην Πολιτική Ακαδημία του κυβερνώντος AKP.

Για τα 100 κιλά ηρωϊνης, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Tolga Şardan το 2021, ο αδελφός του (Χουλουσί Φιλίζ) πήρε ξαφνικά πάνω του την ευθύνη με ένα σαθρό σενάριο, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου τάχθηκε άμεσα υπέρ της αποφυλάκισης του Veysel Filiz, εξασφαλίζοντάς του τελικά την απόλυτη ασυλία του καθεστώτος. Ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2022, στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο εκπρόσωπος του CHP Ενγκίν Οζκότς κατήγγειλε ότι δόθηκαν άνωθεν εντολές αποφυλάκισης και επιβολής απορρήτου, παρουσιάζοντας φωτογραφίες του Filiz μέσα στο γραφείο του τότε αντιπροέδρου της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι.

Και τώρα με τον ψευτομουφτή...

Όπως ενημερώνει το Rodopipress... Δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, στις ίδιες αίθουσες, στα ίδια πάνελ και κάτω από την ίδια ομπρέλα της EMISCO, εμφανίζονται με απόλυτη φυσικότητα τα ηγετικά στελέχη του προξενικού μηχανισμού. Ο ψευδομουφτής Ξάνθης Μουσταφά Τράμπα και η γενική διευθύντρια της BAKEŞ Περβίν Χαϊρουλλάχ δεν βρέθηκαν τυχαία στον ίδιο χώρο. Η συνύπαρξή τους στο διοικητικό συμβούλιο της ίδιας οργάνωσης και η κοινή εκπροσώπηση σε διεθνείς διασκέψεις αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ένα ενιαίο, συνεκτικό σύστημα.

Οι άνθρωποι που στην Κομοτηνή και την Ξάνθη αυτοπροβάλλονται ως πνευματικοί ταγοί και υπερασπιστές της τοπικής κοινωνίας, στο διεθνές επίπεδο συντονίζονται και συμπράττουν με πρόσωπα του βαρέος ποινικού εγκλήματος. Η διαδρομή που ενώνει τα σκοτεινά κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, τις διασυνδέσεις της Άγκυρας και τους τοπικούς εγκαθέτους δεν είναι θεωρητική κατασκευή. Αποτυπώνεται στα επίσημα πρακτικά, στις κοινές φωτογραφίες και στις δικαστικές δικογραφίες που προσπάθησαν να κουκουλώσουν με άνωθεν παρεμβάσεις και απαγορεύσεις δημοσίευσης.

Όταν η θρησκευτική καθοδήγηση και η εκπαιδευτική δράση μιας μειονότητας συνδέονται λειτουργικά με πρόσωπα των καρτέλ και των κρατικών μηχανισμών της γείτονος, δεν μιλάμε απλώς για προπαγάνδα. Μιλάμε για μια επικίνδυνη παρακρατική σύμπραξη που εργαλειοποιεί τους διεθνείς θεσμούς για να ξεπλύνει παράνομες δραστηριότητες και να συντηρήσει δίκτυα εξάρτησης και επιρροής.

Η Αθήνα κοιμάται ολόρθη...





Κι εμείς συμπληρώνουμε όπως ξεκινήσαμε... Οι παρακρατικοί μηχανισμοί ενός εχθρικού καθεστώτος, δεν αντιμετωπίζονται ούτε διπλωματικά, ούτε πολιτικά. Παρά με τον ίδιο και σκληρότερο τρόπο από αυτόν που επιχειρούν να δράσουν. Δεν αντιμετωπίζονται και δεν εξουδετερώνονται με "δημοκρατικές" μεθόδους... stoxos.gr

Όσοι στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυτές τις συμμαχίες ως απλές «διπλωματικές ιδιορρυθμίες» ή τυπικές παρουσίες μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοτυφλούν επικίνδυνα. Το προσωπείο των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» έχει πέσει οριστικά, αφήνοντας πίσω του το πραγματικό πρόσωπο ενός μηχανισμού που κινείται με μαύρο χρήμα, σαν αυτό που βρέθηκε σε μειονοτικό σχολείο της Κομοτηνής, πολιτική κάλυψη και ανοιχτές σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, σημειώνει ο Νίκος Αρβανίτης από το Rodopipress...