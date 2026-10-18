Η Μαρία Κιουρί και η συμβολή της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Μαρία Κιουρί είναι γνωστή για τη συμβολή της στην ανάπτυξη της ατομικής φυσικής, λίγοι όμως γνωρίζουν τη συμβολή της στον Α΄ Παγκόσμι...



Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο ακτινολογικό μηχάνημα. Η Μαρία Κιουρί έλυσε το πρόβλημα ενσωματώνοντας ένα δυναμό στο όχημα.









Μία από τις κινητές ακτινολογικές μονάδες που έφτιαξε η Μαρία Κιουρί για τον γαλλικό στρατό.

]Ένα άλλο εξίσου μεγάλο πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση, η οποία καθυστερούσε συνεχώς. Γι΄ αυτό η Μαρία Κιουρί προσέγγισε την Ένωση Γυναικών της Γαλλίας. Με τα χρήματα που έδωσε η Ένωση έφτιαξε την πρώτη κινητή ραδιολογική μονάδα, που μάλιστα πρόλαβε να αξιοποιηθεί στη Μάχη του Μάρνη στις 5-12 Σεπτεμβρίου του 1914. ]Ένα άλλο εξίσου μεγάλο πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση, η οποία καθυστερούσε συνεχώς. Γι΄ αυτό η Μαρία Κιουρί προσέγγισε την Ένωση Γυναικών της Γαλλίας. Με τα χρήματα που έδωσε η Ένωση έφτιαξε την πρώτη κινητή ραδιολογική μονάδα, που μάλιστα πρόλαβε να αξιοποιηθεί στη Μάχη του Μάρνη στις 5-12 Σεπτεμβρίου του 1914.







Ακτινογραφία μιας σφαίρας στην καρδιά

Όμως περισσότερες κινητές μονάδες χρειάζονταν γι΄ αυτό η Μαρία Κιουρί προσέγγισε πλούσιες Γαλλίδες για να δωρίσουν αυτοκίνητα. Σύντομα είχε είκοσι οχήματα τα οποία μετέτρεψε σε κινητές ραδιολογικές μονάδες. Πλέον του εξοπλισμού όμως χρειάζονταν και εκπαιδευμένοι χειριστές. Γι΄ αυτό μαζί με την κόρη της Ειρήνη, επίσης φυσικό, συγκέντρωσε είκοσι εθελόντριες και τις εκπαίδευσε. Συνολικά οι δύο Κιουρί εκπαίδευσαν 150 γυναίκες στον χειρισμό των ακτινολογικών μηχανημάτων.

Η Μαρία Κιουρί είχε τη δική της «μικρή Κιουρί» (όπως ονόμαζαν τις κινητές ακτινολογικές μονάδες) την οποία οδηγούσε και συντηρούσε η ίδια. Παράλληλα με τις κινητές μονάδες η Μαρία Κιουρί επέβλεψε την κατασκευή 200 ακτινολογικών θαλάμων σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Όμως περισσότερες κινητές μονάδες χρειάζονταν γι΄ αυτό η Μαρία Κιουρί προσέγγισε πλούσιες Γαλλίδες για να δωρίσουν αυτοκίνητα. Σύντομα είχε είκοσι οχήματα τα οποία μετέτρεψε σε κινητές ραδιολογικές μονάδες. Πλέον του εξοπλισμού όμως χρειάζονταν και εκπαιδευμένοι χειριστές. Γι΄ αυτό μαζί με την κόρη της Ειρήνη, επίσης φυσικό, συγκέντρωσε είκοσι εθελόντριες και τις εκπαίδευσε. Συνολικά οι δύο Κιουρί εκπαίδευσαν 150 γυναίκες στον χειρισμό των ακτινολογικών μηχανημάτων.Η Μαρία Κιουρί είχε τη δική της «μικρή Κιουρί» (όπως ονόμαζαν τις κινητές ακτινολογικές μονάδες) την οποία οδηγούσε και συντηρούσε η ίδια. Παράλληλα με τις κινητές μονάδες η Μαρία Κιουρί επέβλεψε την κατασκευή 200 ακτινολογικών θαλάμων σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.







Γάλλοι γιατροί σε νοσοκομείο εκστρατείας προσπαθούν με ακτινογραφία να εντοπίσουν σφαίρα σε τραυματία.

Σ΄ εκείνα τα πρώιμα χρόνια που τα μέτρα ασφαλείας από τη ραδιενέργεια ήταν ακόμη άγνωστα πολλές γυναίκες έπαθαν εγκαύματα από την υπερέκθεση τους στις ακτίνες Χ. Η ίδια η Μαρία Κιουρί υπήρξε θύμα της επιστημονικής της ενασχόλησης καθώς πέθανε το 1934 από απλαστική αναιμία που προκλήθηκε από την μακροχρόνια έκθεση της στην ακτινοβολία.



Πηγή: Σ΄ εκείνα τα πρώιμα χρόνια που τα μέτρα ασφαλείας από τη ραδιενέργεια ήταν ακόμη άγνωστα πολλές γυναίκες έπαθαν εγκαύματα από την υπερέκθεση τους στις ακτίνες Χ. Η ίδια η Μαρία Κιουρί υπήρξε θύμα της επιστημονικής της ενασχόλησης καθώς πέθανε το 1934 από απλαστική αναιμία που προκλήθηκε από την μακροχρόνια έκθεση της στην ακτινοβολία.Πηγή: RealClear Defense

Όταν τα γερμανικά στρατεύματα άρχισαν να πλησιάζουν στο Παρίσι στο τέλος Αυγούστου του 1914 η Μαρία Κιουρί συσκεύασε με ασφάλεια το απόθεμα ραδίου που κατείχε και το μετέφερε σιδηροδρομικώς στο Μπορντώ. Μετά γύρισε στο Παρίσι και επεδίωξε να βρει τρόπο να συμμετάσχει στην πολεμική προσπάθεια της πατρίδας της.Η ακτινοβολία Χ ανακαλύφθηκε το 1895 από τον Βίλχελμ Ρέντγκεν. Σχεδόν αμέσως μετά οι γιατροί άρχισαν να αξιοποιούν αυτή την ανακάλυψη για να απεικονίζουν τα κόκαλα των ασθενών και για να βρίσκουν ξένα αντικείμενα όπως σφαίρες.Όμως, το 1914 ακτινολογικά μηχανήματα υπήρχαν μόνο σε σταθερές εγκαταστάσεις στα νοσοκομεία. Η Μαρία Κιουρί σκέφτηκε ότι το ακτινολογικό μηχάνημα θα έπρεπε να μπορέσει να εγκατασταθεί σε όχημα ώστε να μπορεί να ακολουθεί τα στρατεύματα και να χρησιμοποιείται από τους γιατρούς στα νοσοκομεία εκστρατείας.