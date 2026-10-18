Στρατιωτική άσκηση φέρεται να προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στον Καναδά – Πληροφορίες για επτά νεκρούς

Σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά ενδέχεται να οφείλεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σή...
Σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά ενδέχεται να οφείλεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα του δυτικού Καναδά, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες καναδικών μέσων ενημέρωσης, να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.
Canadian Military just accidentally blew up its own base by bombing a natural gas WELL during a training exercise. Multiple deaths; local hospitals overwhelmed. Pray! #Wainright #CFB Wainwright CFB Carney Alberta Canada 🇨🇦 https://t.co/4Vj5z5AB1e— SweetPea Meadows Homestead 🇺🇸 (@MuffinAndElliot) October 18, 2026
Σύμφωνα με το καναδικό δίκτυο Global News, το οποίο επικαλείται στρατιωτικές πηγές, κατά τη διάρκεια της άσκησης φέρεται να επλήγη αγωγός ή γεώτρηση φυσικού αερίου εντός της στρατιωτικής εγκατάστασης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά μεγάλης έκτασης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις καναδικές Αρχές.
This is what happened: live shooting excersise in the middle of active gasfields...can't make this stuff up..https://t.co/50UBLnRXnI— ferdinandthebull.solana 💎 (@FerdinandCrypto) October 18, 2026
Ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από το περιστατικό, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένο απολογισμό ή να αποκαλύψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
«Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί μετά από περιστατικό στη βάση», δήλωσε ο ΜακΓκίντι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν.
Μάλιστα, τόνισε ότι δεν θυμάται να έχει σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια ευαίσθητη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη».
«Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες»Η έκταση της τραγωδίας αποτυπώνεται και στην κατάσταση που επικρατεί στις υγειονομικές μονάδες της περιοχής, οι οποίες κλήθηκαν να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό τραυματιών.
Ο γιατρός Γουόρεν Θερσκ, από νοσοκομείο του Έντμοντον, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της στρατιωτικής βάσης, περιέγραψε δραματικές στιγμές, σημειώνοντας ότι οι μονάδες υγείας του Γουέινραϊτ έχουν «πραγματικά κατακλυστεί» από ανθρώπους που χρειάζονται ιατρική βοήθεια.
Hospitals across Alberta, Canada are reportedly being overwhelmed by the number of injured from the ongoing major fire at CFB Wainwright, the cause and extent of which is still unknown, with details being kept very quiet by the Canadian Ministry of National Defense. Some sources… pic.twitter.com/EJeizHdC9A— OSINTdefender (@sentdefender) October 18, 2026
«Υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς από όσους θα ήθελε κάποιος από εμάς να μετρήσει αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο καναδικό δίκτυο CBC. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια καταστροφή που γίνεται μια φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια», δίνοντας μια εικόνα της σοβαρότητας της κατάστασης.
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