Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη - Πλατεία Μακεδονομάχων: «Τιμούμε σήμερα τη μνήμη όλων όσοι θυσίασαν τη ζωή τους»

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο εορτασμός της «Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα». Πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγία...

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο εορτασμός της «Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα». Πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου, καθώς και μνημόσυνο.Στην Πλατεία Μακεδονομάχων τελέστηκε τρισάγιο στις προτομές των Ηρώων Μακεδονομάχων και κατάθεση στεφάνων.Με αφορμή τη σημερινή μέρα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε:«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη όλων όσοι θυσίασαν τη ζωή τους για τη διαφύλαξη της ελληνικότητας της Μακεδονίας.Το Έπος του Μακεδονικού Αγώνα, η κινητοποίηση σύσσωμου του Ελληνισμού για τον κοινό σκοπό, εκπέμπει ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έχει διαχρονική αναφορά, σε κάθε εποχή και σε κάθε περίσταση: Με ενότητα, με εθνική ομοψυχία, με διαρκή ετοιμότητα και αποφασιστικότητα, μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση.Φωτεινό σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της συλλογικής αυτοπεποίθησης σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, ο Μακεδονικός Αγώνας και ο κώδικας των αξιών που τον συνοδεύει, παραμένει πάντα επίκαιρος».