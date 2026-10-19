Οι απειλές και οι εντολές του ισλαμιστή Ερντογάν για τα επόμενα βήματα εξουδετερώνουν τις εξελίξεις: Το τουρκικό σχέδιο για την Ελλάδα και την Κύπρο, η Αγκυρα προωθεί επεκτατικές στρατηγικές

Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(*) – Λευκωσία Η Άγκυρα ξεκαθαρίζει προς τους συνομιλητές της, ότι σε σχέση με το Κυπριακό δεν αποδέχεται οτιδήποτ...



Τα ευρωτουρκικά



Η Άγκυρα δηλώνει ότι επιδιώκει αναθέρμανση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν κάνει βήματα προσέγγισης. Επιχειρεί να μην υπάρξει διασύνδεση με το Κυπριακό, αν και το ζήτημα τούτο το βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Άλλωστε, υπάρχουν πολλά τουρκικά αιτήματα προς την Ε.Ε., που μπορούν εκ των πραγμάτων να διασυνδεθούν και να δημιουργήσουν συνθήκες για συνεργασία. Αυτός είναι ο στόχος της Κομισιόν, που θέτει συνεχώς το Κυπριακό, ωστόσο μέχρι τώρα η Άγκυρα δεν συνεργάζεται.Ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, προγραμματίζει ταξίδι στην Άγκυρα για το Κυπριακό. Δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί ημερομηνίες, αλλά αναμένεται ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί.



Το κρίσιμο, όμως, είναι ότι μετά από συνεννόηση με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, θα υπάρξει προσεχώς συνάντηση της Ε.Ε. με την Τουρκία, στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή του Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Σε αυτή τη συνάντηση θα κριθούν πολλά καθότι, η Ένωση θα ζητήσει από την Άγκυρα να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της στο Κυπριακό, αλλά και τα ευρωτουρκικά.



Θα προηγηθεί, ωστόσο, ταξίδι του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, στις Βρυξέλλες για επαφές με την κυβέρνηση του Βελγίου και κατά πάσα πιθανότητα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρ. Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.



Τα Ηνωμένα Έθνη



Η Προσωπική Απεσταλμένη Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προετοιμάζει την κάθοδο της στην περιοχή, σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες της πριν ολοκληρώσει την αποστολή της.Εάν πετύχει πρόοδο, τότε θα έχει πιθανότητες το συμβόλαιο της με τον Διεθνή Οργανισμό να ανανεωθεί από τον νέο Γενικό Γραμματέα. Προφανώς και γνωρίζει πως δεν διαφαίνονται σήμερα προοπτικές, πλην όμως οι οδηγίες που έχει από τον Αντόνιο Γκουτέρες είναι να εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια μέχρι το Δεκέμβριο, αξιοποιώντας όλες τις πιθανότητες.



Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν, ως γνωστό, ετοιμάσει το έγγραφο των συγκλίσεων, το οποίο κινδυνεύει να παραμένει στα αζήτητα. Κι αυτό γιατί η τουρκική πλευρά δεν θέλει να κατατεθεί και τα Ηνωμένα Έθνη προσαρμοζόμενα σε αυτό, δηλώνουν ότι θα πράξουν τούτο με την έναρξη διαπραγματεύσεων.



Η Λευκωσία



Η Κυπριακή Δημοκρατία, αν και βάλλεται πανταχόθεν ( και εκ των έσω), έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για να προχωρήσει η προσπάθεια. Οι ιδέες που προωθούνται δίνουν διεξόδους, τόσο στα Ηνωμένα Έθνη, σε διαδικαστικό επίπεδο, αλλά και στον Τουφάν Έρχιουρμαν, παρόλο που είναι προφανές ότι δεν μπορεί να κάνει βήμα χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.

Δεν φαίνεται να κάνει πίσω η Τουρκία



Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου, δρομολογούν πορεία υλοποίησης του έργου μετά από πολλά χρόνια. Η γαλλική εταιρεία NEXANS υπέβαλε αίτημα προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες έκδοσης NAVTEX. Αυτό σηματοδοτεί την επανέναρξη επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου.Εκείνο που δοκιμασθεί πλέον επί του πεδίου είναι η αντίδραση της Άγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πίσω και το ερώτημα είναι κατά πόσο η γαλλική πλευρά έχει προβεί σε συνεννοήσεις με την τουρκική πλευρά. Ή ακόμη κατά πόσο υπάρχει συνεννόηση της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.



Οι δυο NAVTEX, που εκδόθηκαν από την Τουρκία την περασμένη Παρασκευή, επιβεβαιώνει προθέσεις για αμφισβήτηση των περιοχών, από τις οποίες θα περάσει το καλώδιο.



(*) Ο Κώστας Βενιζέλος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου.

Η Άγκυρα ξεκαθαρίζει προς τους συνομιλητές της, ότι σε σχέση με το Κυπριακό δεν αποδέχεται οτιδήποτε ανατρέπει τις «πραγματικότητες» στην Κύπρο, τα τετελεσμένα που επέβαλε δηλαδή η εισβολή, ενώ παράλληλα διαμηνύει ότι θα αποτρέψει ενέργειες που επηρεάζουν τα «δικαιώματα» της στο Αιγαίο κι άλλες περιοχές.Στην εξίσωση και η εντεινόμενη προσπάθεια αναβάθμισης της αποσχιστικής οντότητας.Είναι πρόδηλο ότι η κατοχική πλευρά εντάσσει το πακέτο Κυπριακό- ελλαδοτουρκικά, στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο των επιδιώξεων της, θεωρώντας το ως βασικό πυλώνα προώθησης και υλοποίησης των σχεδιασμών της.Είναι σαφές ότι, διά της Ελλάδος και της Κύπρου, προωθεί επεκτατικές στρατηγικές. Θεωρεί, δηλαδή, τον έλεγχο τους, απαραίτητη προϋπόθεση για υλοποίηση των σχεδίων της.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κατοχική δύναμη κινείται σε διάφορα επίπεδα, με στόχο, την εξουδετέρωση πρωτοβουλιών και παράλληλα την προώθηση πολιτικών της, διά της εδραίωσης των κατοχικών δεδομένων και συμπερίληψη στην ατζέντα των επιδιώξεων της.Πρώτο, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η Τουρκία έχει δώσει οδηγίες στον εγκάθετο της στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν, να μην αποδεχθεί την κατάθεση των συγκλίσεων, που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή τότε θα στείλει η ίδια στα αζήτητα το αφήγημα της για λύση δυο κρατών.Ο κατοχικός ηγέτης ενώ αρχικά είχε κάνει λόγο για τις συγκλίσεις, αναδεικνύοντας το θέμα της πολιτικής ισότητας, εσχάτως ανέκρουσε πρύμνα. Με την καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη και την ετοιμασία εγγράφου, η κατοχική πλευρά μπλοκάρει την κατάθεσή του.Οδηγίες έχουν δοθεί και για το θέμα των οδοφραγμάτων. Συζητείται εδώ και καιρό η πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για διάνοιξη δυο οδοφραγμάτων (Μιας Μηλιάς και Αθηένου).Η κατοχική πλευρά θέτει συνεχώς προσκόμματα.Όπως είναι γνωστό, η τουρκική πλευρά απορρίπτει ακόμη και συμβιβαστικές προτάσεις, που κατέθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για τη διάνοιξη οδοφράγματος στα Κόκκινα.Την ίδια ώρα, στα δυο προτεινόμενα από τον ΟΗΕ οδοφράγματα, καταθέτει και πρόταση για διάνοιξη διέλευσης, Λουρουτζίνας- Λυμπιών. Αν και η συγκεκριμένη αυτή ιδέα έχει συζητηθεί στο παρελθόν, η κατάθεση αυτής είναι πέραν από τη συμβιβαστική του Γενικού Γραμματέα. Αυτή η κίνηση εν πολλοίς εξουδετερώνει την πρόταση Γκουτέρες.Η Άγκυρα διατυπώνει συνήθως μια επαναλαμβανόμενη θέση σε σχέση με το Κυπριακό. Ότι αποδέχεται να υπάρξει διάλογος, ακόμη και Πενταμερή. Την ίδια, όμως, ώρα υποδεικνύει ότι συζητά μόνο στη βάση των όρων για κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς. Δηλαδή, δυο κράτη.Δεύτερο, η Άγκυρα προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας. Προετοιμάζει το έδαφος, ώστε όταν ωριμάσουν τα δεδομένα να προχωρήσει. Αυτό το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο, το γνωρίζει η Άγκυρα, πλην όμως είναι σαφές ότι η κατοχική πλευρά ικανοποιείται και με τους πόντους, που κάθε φορά κερδίζει.Στο πλαίσιο της διαχρονικής επιδίωξης για αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας, της πολιτικής για λύση δυο κρατών, η Άγκυρα, επιστρατεύοντας υπόγειες τακτικές κινήσεις, προσκάλεσε τον εγκάθετο της στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα ( COP 31) των Ηνωμένων Εθνών, που φιλοξενεί η Τουρκία, τον Νοέμβριο.Όπως είναι γνωστό, μετά από πολλές προσπάθειες, διαβήματα, παρεμβάσεις, η Τουρκία αναγκάσθηκε να προσκαλέσει- ως όφειλε- τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη διεθνή αυτή σύναξη. Κι αυτό ενώ είχε ήδη- από τον Ιούλιο- «προσκαλέσει» και τον Έρχιουρμαν.Η «πρόσκληση» πρόκειται ξεκάθαρα για πολιτική απάτη, μια παράνομη ενέργεια. Ο Έρχιουρμαν εκπροσωπεί μια παράνομη οντότητα ενώ η Σύνοδος, αν και φιλοξενείται στην Τουρκία, είναι των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το σκηνικό είχε στηθεί ξανά στο παρελθόν από την Άγκυρα. Το 2016 με τον Μουσταφά Ακιντζί, προκαλώντας την αντίδραση του τότε Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη Σύνοδο. Η διαφορά είναι πως τότε η κίνηση αιφνιδίασε τη Λευκωσία και δεν είχε άλλη επιλογή.Τρίτο, η Τουρκία έστειλε το ερευνητικό σκάφος «Όρουτς Ρέις» στη θαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Κερύνειας, συνοδεύμενο από πολεμικό πλοίο για το έργο κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου διπλής κατεύθυνσης Τουρκίας- κατεχόμενων.Η κίνηση αυτή θεωρείται αντιπερισπασμός στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, όπως και της Ελλάδας. Το έργο, όπως κι αυτό με τη μεταφορά νερού, έχει και δεύτερη ανάγνωση. Αφορά το σχεδιασμό της κατοχικής δύναμης για προσάρτηση των κατεχομένων. Είναι το λεγόμενο Σχέδιο Β, το οποίο ενίοτε λειτουργεί ως το βασικό πλάνο.Τέταρτο, επί του εδάφους, η Άγκυρα προβαίνει σε ενέργειες επιβολής τετελεσμένων. Κι αυτό γίνεται στη νεκρή ζώνη. Με την προέλαση θέσεων του Αττίλα και την τοποθέτηση σημαίας της κατοχικής δύναμης. Τα περιστατικά αυτά πυκνώνουν.