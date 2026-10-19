19 Οκωβριου 1863: Ο πρίγκιπας της Δανίας Γεώργιος Α' ορκίζεται Βασιλεύς των Ελλήνων ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης.

Γεώργιος Α’ (1845 – 1913) υπήρξε ο μακροβιότερος βασιλιάς των Ελλήνων - Βασίλεψε από τις 30 Μαρτίου 1863 μέχρι τη δολοφονία του στις 18 Μ...

Ήταν μόλις 17 ετών όταν εξελέγη βασιλιάς από την Ελληνική Εθνοσυνέλευση, η οποία είχε διώξει τον βασιλιά Όθωνα.



Ο νεαρός Δανός πρίγκιπας (γεννημένος ως Χριστιανός Γουλιέλμος Φερδινάνδος Αδόλφος Γεώργιος)Έφτασε στην Ελλάδα (στο λιμάνι του Πειραιά) λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 17 Οκτωβρίου 1863, μέσα σε κλίμα τεράστιου λαϊκού ενθουσιασμού.



Έδωσε τον συνταγματικό όρκο στις 19 Οκτωβρίου, μιλώντας μάλιστα στα ελληνικά: «Όμνυω εις το όνομα της αδιαιρέτου Τριάδος, να προστατεύω την επικρατούσαν θρησκείαν των Ελλήνων, να διατηρώ και υπερασπίζω την ανεξαρτησίαν, την αυτονομίαν και την ακεραιότητα του Ελληνικού Κράτους και να φυλάττω τους νόμους αυτού».



Με την ορκωμοσία του ξεκίνησε μια ιστορική περίοδος, καθώς ο Γεώργιος Α' υπήρξε τελικά ο μακροβιότερος μονάρχης της Ελλάδας, παραμένοντας στον θρόνο για 50 ολόκληρα χρόνια (1863–1913) μέχρι τη δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη.



