Ελληνικοί Patriot στην Ουκρανία; Ούτε κατά διάνοια... Να τους ξεχάσουν οι Ουκρανοί

Του Ηλία Προύφα - kranosgr.com Μήνυμα προς το Κίεβο ότι η στήριξη της Ουκρανίας δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της ελληνικής άμυνας έστειλ...

Του Ηλία Προύφα - kranosgr.comΜήνυμα προς το Κίεβο ότι η στήριξη της Ουκρανίας δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της ελληνικής άμυνας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη παραχώρηση βλημάτων των συστημάτων Patriot από τα ελληνικά αποθέματα.Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός έθεσε ως όριο τη διατήρηση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.«Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε την Ουκρανία, χωρίς να υπονομεύουμε τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας», τόνισε χαρακτηριστικά.Η ερώτηση προήλθε από Ουκρανή δημοσιογράφο του Radio Free Europe και αφορούσε τα βλήματα αναχαίτισης PAC που διαθέτει η Ελλάδα, καθώς και το κατά πόσον έχει υποβληθεί σχετικό ουκρανικό αίτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να αποκαλύψει στοιχεία για τις σχετικές επαφές, υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα έχει ήδη προσφέρει αντιαεροπορικό υλικό από τα αποθέματά της.Το πολιτικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα δεν προσφέρει βοήθεια που αποδυναμώνει τη δική της προστασία. Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη στάση αυτή με την ευαίσθητη γεωγραφική θέση της χώρας και τις πρόσθετες υποχρεώσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει.Η τοποθέτηση θέτει, συνεπώς, σαφή προϋπόθεση στη συζήτηση για τους ελληνικούς Patriot: η υποστήριξη προς την Ουκρανία συνεχίζεται, αλλά η ελληνική αμυντική επάρκεια προηγείται. Δεν συνοδεύτηκε, πάντως, από ανακοίνωση συγκεκριμένης απόφασης για παραχώρηση ή οριστικό αποκλεισμό παραχώρησης βλημάτων PAC.