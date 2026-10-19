Ποιος την θυμάται;19 Οκτωβρίου 1970...Καραντίνα επιβάλλεται στον Πειραιά

1970: Καραντίνα επιβάλλεται στον Πειραιά, προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος της επιδημίας χολέρας, που πλήττει τη γειτονική Τουρκία με π...





1970: Καραντίνα επιβάλλεται στον Πειραιά, προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος της επιδημίας χολέρας, που πλήττει τη γειτονική Τουρκία με πάνω από 2.000 θύματα και 150 νεκρούς έως τώρα. Δύο ημέρες αργότερα, κλείνουν τα σύνορα με την Τουρκία και επιβάλλεται γενικός αντιχολερικός εμβολιασμός στον Έβρο και τα νησιά. Έγιναν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και περιορισμοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η 7ήμερη καραντίνα 109 ανεμβολίαστων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο «Stella Oceanis» στο Παλαιό Φάληρο, έπειτα από αναγκαστικό εμβολιασμό.