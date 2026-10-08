Σε ποιο μέρος της Ελλάδας έφτιαξαν για πρώτη φορά χωριάτικη σαλάτα;

Tο ξέρουμε όλοι δα, ότι κάθε τουρίστας που σέβεται τον εαυτό του θα παραγγείλει μια χωριάτικη σαλάτα! Γι' αυτό άλλωστε και στα τουριστι...



Οι μαγαζάτορες είχαν πρόβλημα με τις αγορανομικές διατάξεις στα είδη διατίμησης. Οι διατάξεις είχαν στα είδη διατίμησης τις αγγουροντοματοσαλάτες, άρα οι ταβερνιάρηδες δεν μπορούσαν να χρεώσουν τη σαλάτα όσο ήθελαν. Και το ελληνικό δαιμόνιο χτύπησε! Βάζοντας κρεμμύδι και φέτα η αγγουροντομάτα δεν ήταν πλέον η ίδια έτσι, μπόρεσαν να την χρεώνουν ακριβά!





Θα το θυμάστε σίγουρα και από τις ελληνικές ταινίες! Όταν όμως αυτά τα υλικά ήταν για τραπέζι, άλλαζαν μορφή, έμπαιναν σε ένα πιάτο με μπόλικο λάδι και γίνονταν σαλάτα!Η χωριάτικη σαλάτα, αγαπημένη σε όλους μας, εμφανίστηκε στο διάστημα ανάμεσα στο '60 και το '70, στις ταβέρνες της Πλάκας στην Αθήνα, για έναν πολύ πονηρό λόγο!